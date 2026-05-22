Le RHNe accuse 27 millions de déficit en 2025

Le RHNe espère pouvoir envisager un retour à l’équilibre financier dans les années à venir. Selon Pascal Braichet, ce ne sera toutefois pas avant 2030. D’ici-là, le futur de l’hôpital se dessine dans les options stratégiques 2026-2030. Pour Philippe Eckert, président du Conseil d’administration, l’hôpital de demain passera par le futur réseau de soins intégrés cantonal, à savoir un développement de soins ambulatoires de proximité.

Un réseau de soins qui tisse sa toile

Le Réseau hospitalier neuchâtelois occupe une place prépondérante dans ce système, avec notamment Réso.ne, né de la reprise du Groupe Santé Volta, et le projet de Monruz, où sera créée une antenne du RHNe sur près de 5'000 mètres carrés, soit environ deux étages et demi du bâtiment appartenant à Admed. Le plan d’occupation de ces locaux sera connu en août prochain et la mise en exploitation devrait survenir au début de l’année 2028. Le déménagement de plusieurs disciplines devrait permettre de libérer des capacités hospitalières pour les soins aigus et urgents sur le site de Pourtalès.