Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Créée fin avril, l’association « Les Climats neuchâtelois » a pour but de valoriser le vignoble ...
Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Créée fin avril, l’association « Les Climats neuchâtelois » a pour but de valoriser le vignoble neuchâtelois. Pour cela, une sélection des meilleurs pinots noirs parcellaires de la région a été opérée. Un mot d’ordre : la crise du marché du vin n’est pas une fatalité.

L’association « Les Climats neuchâtelois » veut défendre les pinots noirs et rêve Neuchâtel en nouvelle Bourgogne. L’association « Les Climats neuchâtelois » veut défendre les pinots noirs et rêve Neuchâtel en nouvelle Bourgogne.

Sept cuvées neuchâteloises réunies en une association. Les membres producteurs ont signé une charte ce lundi au domaine de Chambleau, à Colombier, s’engageant ainsi à plusieurs règles : le coupage est interdit et l’utilisation de raisins issus d’une seule et unique parcelle est obligatoire.

L’association « Les Climats neuchâtelois », constituée le 29 avril, veut valoriser le vignoble neuchâtelois à travers une sélection des meilleurs pinots noirs parcellaires, à savoir issus d’une seule parcelle, contrairement à un assemblage.


Inspirés de Tatasciore

Selon l’association, la pratique parcellaire date du début des années 2000, initiée par le pionnier Jacques Tatasciore. Elle s’est ensuite développée ces dix dernières années. En créant une association, les membres veulent favoriser l’émulation et le partage d’expériences, avec l’ambition de faire rayonner le pinot noir neuchâtelois au-delà des frontières cantonales et nationales.

Neuchâtel pourrait-elle devenir la nouvelle Bourgogne ? Les Climats neuchâtelois semblent en rêver, comparant les deux régions. Des coteaux orientés au sud ou au sud-est, des sols situés sur des formations calcaires et marneuses, favorables au pinot noir, et une forte présence de ce cépage. Aujourd’hui, près de 55% des 600 hectares de vignes du canton sont dédiés au pinot noir.

L’association prévoit une « Paulée des Climats », calquée sur la Paulée de Meursault, qui célèbre la fin des vendanges en Bourgogne. Elle prendra, ici, la forme d’un repas festif ou chaque invité apportera une bouteille de sa cave à partager. La première édition aura lieu au nouveau restaurant des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, le 23 novembre prochain. /comm-bla


 

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