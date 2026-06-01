Engagement neuchâtelois contre la violence

La campagne nationale « L’égalité contre la violence » reprend ce lundi 1er juin. L’État de Neuchâtel l’annonce dans un communiqué. Lancée en novembre dernier par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, cette opération entre dans sa deuxième phase. Elle met l’accent en particulier sur les violences domestiques. Le numéro 142 est destiné aux victimes depuis le 1er mai.

Le Département neuchâtelois de l’économie et de la cohésion sociale s’est fixé comme objectif de relayer et d’amplifier ce message national auprès des milieux concernés. Le Conseil d’État prévoit de présenter un plan d’action de lutte contre les violences domestiques cet automne.

En 2025, la police a enregistré 22'000 infractions liées à ce type de violence sur le plan national, 678 dans le canton de Neuchâtel. /comm-jhi