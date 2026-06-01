Engagement neuchâtelois contre la violence

À partir de ce lundi 1er juin, la phase 2 de la campagne nationale lancée en 2025 se focalise ...
Engagement neuchâtelois contre la violence

À partir de ce lundi 1er juin, la phase 2 de la campagne nationale lancée en 2025 se focalise sur les violences domestiques. L’État de Neuchâtel prévoit un plan de lutte.

Des outils se mettent en place pour venir en aide aux victimes de violences. (Photo d'illustration). Des outils se mettent en place pour venir en aide aux victimes de violences. (Photo d'illustration).

La campagne nationale « L’égalité contre la violence » reprend ce lundi 1er juin. L’État de Neuchâtel l’annonce dans un communiqué. Lancée en novembre dernier par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, cette opération entre dans sa deuxième phase. Elle met l’accent en particulier sur les violences domestiques. Le numéro 142 est destiné aux victimes depuis le 1er mai.

Le Département neuchâtelois de l’économie et de la cohésion sociale s’est fixé comme objectif de relayer et d’amplifier ce message national auprès des milieux concernés. Le Conseil d’État prévoit de présenter un plan d’action de lutte contre les violences domestiques cet automne.

En 2025, la police a enregistré 22'000 infractions liées à ce type de violence sur le plan national, 678 dans le canton de Neuchâtel. /comm-jhi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:54

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:49

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:30

FELCO rachète un concurrent

FELCO rachète un concurrent

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:24

Articles les plus lus

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 09:50

FELCO rachète un concurrent

FELCO rachète un concurrent

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:24

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:30

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:49

Succès historique pour le Mood Festival

Succès historique pour le Mood Festival

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 06:11

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 09:50

FELCO rachète un concurrent

FELCO rachète un concurrent

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:24

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:30

Un livre pour raconter le Rougequeue à front blanc

Un livre pour raconter le Rougequeue à front blanc

Région    Actualisé le 31.05.2026 - 09:54

Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

Région    Actualisé le 31.05.2026 - 16:40

Succès historique pour le Mood Festival

Succès historique pour le Mood Festival

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 06:11

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 09:50