Frédéric Mairy élu président du Conseil d'Etat neuchâtelois

Frédéric Mairy a été désigné comme président et Laurent Favre comme vice-président du Conseil ...
Frédéric Mairy élu président du Conseil d'Etat neuchâtelois

Frédéric Mairy a été désigné comme président et Laurent Favre comme vice-président du Conseil d'Etat neuchâtelois à partir de lundi. L'exécutif a également présenté sa photo officielle.

La photo officielle du Conseil d'Etat neuchâtelois 2026-2027. De gauche à droite: Séverine Despland (chancelière d’État), Crystel Graf, Laurent Favre (vice-président), Frédéric Mairy (président), Florence Nater et Céline Vara. (Photo : Canton de Neuchâtel) La photo officielle du Conseil d'Etat neuchâtelois 2026-2027. De gauche à droite: Séverine Despland (chancelière d’État), Crystel Graf, Laurent Favre (vice-président), Frédéric Mairy (président), Florence Nater et Céline Vara. (Photo : Canton de Neuchâtel)

Chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports, Frédéric Mairy succède à Crystel Graf. Son mandat de président durera du 1er juin 2026 au 31 mai 2027. Le socialiste, conseiller d'Etat depuis le 1er mars 2024, occupera pour la première fois la présidence de l'exécutif.

Le Conseil d'Etat a également présenté sa photo officielle 2026-2027. Celle-ci a été prise dans l'auditoire du bâtiment Hôtel-de-Ville 7 au Locle, actuellement concerné par des travaux d'assainissement. Il accueillera à terme le domaine ingénierie de la HE-Arc et le Centre de compétences dédié aux métiers du temps MTTA.

La photo "évoque les projets que le gouvernement est amené à conduire, en particulier dans le cadre de son programme de législature", souligne jeudi le Conseil d'Etat dans un communiqué. Le choix du site met également en lumière plusieurs dimensions importantes pour le canton, comme la formation, l'économie, le patrimoine horloger et l'innovation.

/ ATS


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un marathon pour mettre en place le rabais jeune dans les transports publics

Un marathon pour mettre en place le rabais jeune dans les transports publics

Région    Actualisé le 28.05.2026 - 12:00

La fin du gastronomique au Beau-Rivage

La fin du gastronomique au Beau-Rivage

Région    Actualisé le 28.05.2026 - 09:52

L'hôtel du Chasseron rouvre le 1er juillet

L'hôtel du Chasseron rouvre le 1er juillet

Région    Actualisé le 28.05.2026 - 09:26

Le BCN Tour tient ses gagnants

Le BCN Tour tient ses gagnants

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 23:28

Articles les plus lus

Trois médecins psychiatres de retour devant la justice

Trois médecins psychiatres de retour devant la justice

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 20:20

Le BCN Tour tient ses gagnants

Le BCN Tour tient ses gagnants

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 23:28

L'hôtel du Chasseron rouvre le 1er juillet

L'hôtel du Chasseron rouvre le 1er juillet

Région    Actualisé le 28.05.2026 - 09:26

La fin du gastronomique au Beau-Rivage

La fin du gastronomique au Beau-Rivage

Région    Actualisé le 28.05.2026 - 09:52

Retour au nid pour l’aigle de La Chaux-de-Fonds

Retour au nid pour l’aigle de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 17:49

Trois médecins psychiatres de retour devant la justice

Trois médecins psychiatres de retour devant la justice

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 20:20

Le BCN Tour tient ses gagnants

Le BCN Tour tient ses gagnants

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 23:28

L'hôtel du Chasseron rouvre le 1er juillet

L'hôtel du Chasseron rouvre le 1er juillet

Région    Actualisé le 28.05.2026 - 09:26

L’interdiction de la baignade à Colombier est levée

L’interdiction de la baignade à Colombier est levée

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 15:39

Retour au nid pour l’aigle de La Chaux-de-Fonds

Retour au nid pour l’aigle de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 17:49

Les jeunes Neuchâtelois voyageront à prix cassé 

Les jeunes Neuchâtelois voyageront à prix cassé 

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 18:05

Trois médecins psychiatres de retour devant la justice

Trois médecins psychiatres de retour devant la justice

Région    Actualisé le 27.05.2026 - 20:20