Déjà plus de cinq-mille francs pour Procap Neuchâtel

Nathanael Zanotta et Matis Glauser sont partis dimanche 17 mai d’Avenches pour rallier Barcelone à vélo, soit près de 1'000 kilomètres. Ils sont arrivés en Espagne mardi matin et leur périple doit se terminer jeudi. Les deux jeunes se sont lancés ce défi pour récolter des dons pour l’association suisse d'entraide aux personnes avec handicap.
Ils sont en Espagne ! Nathanael Zanotta et Matis Glauser ont franchi la frontière mardi matin. Les deux jeunes de Cudrefin se sont lancés le défi de rallier à vélo Avenches à Barcelone afin de récolter des dons pour Procap Neuchâtel. Ils sont partis le 17 mai et devraient arriver à destination jeudi. Une épopée de mille kilomètres et une aventure humaine. Chaque soir, les deux jeunes sont accueillis par des membres de l’Organisation de la Table ronde. Ils ont déjà parcouru plus de 700 kilomètres. Nathanael Zanotta a expliqué mardi dans La Matinale que le voyage se passait bien. La journée de lundi a certainement été la pire. « On a eu pas mal de chance, hier (ndlr : lundi) ça a certainement était le plus gros boxon. On a eu des pneus crevés pour la première fois. On a dû passer par des gouilles de mer que les vélos n’aiment pas trop. Du coup, c’était un peu plus l’aventure. » Sinon, le voyage se passe bien. En raison de la chaleur actuelle, les deux jeunes partent à l’aube pour profiter de la relative fraîcheur du matin.
Entretien complet avec Nathanael Zanotta :
Des rencontres incroyables
Nathanael Zanotta et Matis Glauser ont déjà récolté 5'000 francs pour Procap. Ce qui les réjouit, mais ils font aussi de belles rencontres grâce aux membres de l’Association de la Table ronde. « On peut vraiment vivre des expériences locales que l’on n’aurait jamais pu vivre si on avait dormi dans un camping. On a par exemple fait une soirée avec un rugbyman professionnel de l’équipe de France. » Des rencontres, Nathanael Zanotta et Matis Glauser en font aussi sur les pistes cyclables. D’ailleurs, ils roulent souvent avec d’autres cyclistes, pour certains beaucoup plus aguerris qu’eux. Voyager à vélo, c’est aussi l’occasion de profiter à fond des paysages. Les deux jeunes envisagent déjà de nouvelles aventures en deux-roues. /sma