Déjà plus de cinq-mille francs pour Procap Neuchâtel

Ils sont en Espagne ! Nathanael Zanotta et Matis Glauser ont franchi la frontière mardi matin. Les deux jeunes de Cudrefin se sont lancés le défi de rallier à vélo Avenches à Barcelone afin de récolter des dons pour Procap Neuchâtel. Ils sont partis le 17 mai et devraient arriver à destination jeudi. Une épopée de mille kilomètres et une aventure humaine. Chaque soir, les deux jeunes sont accueillis par des membres de l’Organisation de la Table ronde. Ils ont déjà parcouru plus de 700 kilomètres. Nathanael Zanotta a expliqué mardi dans La Matinale que le voyage se passait bien. La journée de lundi a certainement été la pire. « On a eu pas mal de chance, hier (ndlr : lundi) ça a certainement était le plus gros boxon. On a eu des pneus crevés pour la première fois. On a dû passer par des gouilles de mer que les vélos n’aiment pas trop. Du coup, c’était un peu plus l’aventure. » Sinon, le voyage se passe bien. En raison de la chaleur actuelle, les deux jeunes partent à l’aube pour profiter de la relative fraîcheur du matin.