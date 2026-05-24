Public et acteurs médiatiques au rendez-vous du Presstival à Bienne

Le festival du journalisme romand a investi le terrain de la Gurzelen samedi et dimanche. Près ...
Public et acteurs médiatiques au rendez-vous du Presstival à Bienne

Le festival du journalisme romand a investi le terrain de la Gurzelen samedi et dimanche. Près de 200 intervenants étaient attendus pour livrer leurs réflexions sur le rôle des médias. 

Adrien Krause, journaliste à la RTS et membre du comité d’organisation du Presstival. Adrien Krause, journaliste à la RTS et membre du comité d’organisation du Presstival.

À l’heure où l’information se consomme en quelques secondes sur les réseaux sociaux, quel avenir pour les médias traditionnels ? C’est l’une des questions évoquées à l’occasion de la 2e édition du Presstival. Le festival romand du journalisme s’est tenu samedi et dimanche sur le terrain de la Gurzelen à Bienne. Près de 1'300 personnes, professionnels des médias ou simples curieux, ont participé aux débats, ateliers et conférences proposés dans cette ancienne friche sportive transformée en véritable village médiatique.

Pour lancer la réflexion, un micro-trottoir réalisé dans les rues de Bienne a permis de recueillir les attentes et critiques du public envers les médias. Certains réclament «plus d’articles de fond» ou davantage de diversité dans les points de vue, tandis que d’autres s’interrogent sur l’influence des propriétaires des médias et la frontière de plus en plus floue entre information et divertissement.

Une problématique bien connue des journalistes. « Toute la profession s’interroge sur la manière de ne pas tomber dans le piège de la course aux clics », explique Adrien Krause, membre du comité d’organisation et journaliste à la RTS. « Pour garantir un média de qualité, ce n’est pas le bon réflexe. Mais on ne peut pas rester les bras croisés », dit-il.

Face aux nouveaux formats et aux réseaux sociaux, les médias doivent donc trouver un équilibre. « L’infotainment prend de plus en plus de terrain », poursuit Adrien Krause. « Mais le cœur de l’information doit rester l’objectivité et la véracité. »

Le Presstival entend justement réfléchir à ces enjeux sans céder au pessimisme. « Le journalisme n’est pas mort », a rappelé la responsable de la programmation Séverine Chave lors de l’ouverture du festival. /jse


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