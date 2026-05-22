Tunnels rouverts entre Serrières et Vauseyon en direction de Bienne

Circulation rétablie dans les tunnels sous Neuchâtel. En raison d’un accident, la Police neuchâteloise avait été contrainte de fermer le tronçon d’autoroute entre Serrières et Vauseyon ce vendredi en fin d’après-midi en direction de Bienne. Une déviation avait été mise en place par le centre-ville. Les tunnels ont été rouverts vers 17h45. /sbm