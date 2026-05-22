Tunnels rouverts entre Serrières et Vauseyon en direction de Bienne

Le trafic est à nouveau rétabli sur ce tronçon. La Police neuchâteloise avait fermé une partie ...
Tunnels rouverts entre Serrières et Vauseyon en direction de Bienne

Le trafic est à nouveau rétabli sur ce tronçon. La Police neuchâteloise avait fermé une partie de l’autoroute à la circulation ce vendredi en fin d’après-midi en raison d’un accident.

Les tunnels sous la ville de Neuchâtel ont été momentanément fermés vendredi en fin d'après-midi entre Serrières et Vauseyon en direction de Bienne en raison d'un accident. (Photo d'archives) Les tunnels sous la ville de Neuchâtel ont été momentanément fermés vendredi en fin d'après-midi entre Serrières et Vauseyon en direction de Bienne en raison d'un accident. (Photo d'archives)

Circulation rétablie dans les tunnels sous Neuchâtel. En raison d’un accident, la Police neuchâteloise avait été contrainte de fermer le tronçon d’autoroute entre Serrières et Vauseyon ce vendredi en fin d’après-midi en direction de Bienne. Une déviation avait été mise en place par le centre-ville. Les tunnels ont été rouverts vers 17h45. /sbm


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