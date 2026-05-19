La Maison du Concert : subvention provisoire pour des travaux de conservation

Le Conseil d’Etat accorde une subvention provisoire de près de 180'000 francs pour des travaux ...
La Maison du Concert : subvention provisoire pour des travaux de conservation

Le Conseil d’Etat accorde une subvention provisoire de près de 180'000 francs pour des travaux de conservation et de restauration de la Maison du Concert à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat accorde une subvention provisoire pour des travaux de restauration à la Maison du Concert. (Photo : OCPI) Le Conseil d'Etat accorde une subvention provisoire pour des travaux de restauration à la Maison du Concert. (Photo : OCPI)

Une subvention provisoire accodés pour des travaux de conservation et de restauration à la Maison du Concert. Le Conseil d’Etat a validé une enveloppe de 179'039 francs pour ce bâtiment datant du 18e siècle à Neuchâtel, indique un communiqué ce mardi. Les travaux concerneront l'enveloppe extérieure de l'immeuble ainsi que son intérieur, constitué d'éléments historiques de divers époques. /comm-rle.


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