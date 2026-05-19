La Maison du Concert : subvention provisoire pour des travaux de conservation

Une subvention provisoire accodés pour des travaux de conservation et de restauration à la Maison du Concert. Le Conseil d’Etat a validé une enveloppe de 179'039 francs pour ce bâtiment datant du 18e siècle à Neuchâtel, indique un communiqué ce mardi. Les travaux concerneront l'enveloppe extérieure de l'immeuble ainsi que son intérieur, constitué d'éléments historiques de divers époques. /comm-rle.