Une subvention provisoire accodés pour des travaux de conservation et de restauration à la Maison du Concert. Le Conseil d’Etat a validé une enveloppe de 179'039 francs pour ce bâtiment datant du 18e siècle à Neuchâtel, indique un communiqué ce mardi. Les travaux concerneront l'enveloppe extérieure de l'immeuble ainsi que son intérieur, constitué d'éléments historiques de divers époques. /comm-rle.
La Maison du Concert : subvention provisoire pour des travaux de conservation
Le Conseil d’Etat accorde une subvention provisoire de près de 180'000 francs pour des travaux ...
RTN
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