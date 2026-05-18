Les Sciences s’invitent dans des bars neuchâtelois

Les Sciences s’invitent une nouvelle fois dans des bars de Neuchâtel. La 3e édition de « Pint of Science » se déroule dès ce lundi soir et jusqu’à mercredi. Quatre établissements participent cette année à ce festival de vulgarisation scientifique. Un concept international qui s’étend de plus en plus en Suisse. « L’idée est de proposer des présentations et discussions autour de thématiques scientifiques à un public très large dans des établissements de la ville. Et on parle de Sciences dans le sens très large du terme », relève Eloïse Colnot. « On peut être dans des sciences dures – biologie, physique, mathématiques – mais aussi des sciences sociales, ça peut être du droit », précise la co-coordinatrice de l’édition neuchâteloise de l’événement. « Les chercheurs vont venir dans un bar présenter leurs travaux de façon la plus simple possible ». « L’objectif de ce festival, c’est que n’importe qui, même s’il n’a aucune connaissance peu importe le domaine, vienne », relève Eloïse Colnot. « On fait ça dans des bars pour un peu casser ce côté académique. »