Les Sciences s’invitent dans des bars neuchâtelois

La 3e édition de « Pint of Science » se déroule dès ce lundi et jusqu’à mercredi. L’objectif est de vulgariser et rendre accessible à tous des domaines scientifiques. Un évènement basé sur le volontariat et le bénévolat.
Les Sciences s’invitent une nouvelle fois dans des bars de Neuchâtel. La 3e édition de « Pint of Science » se déroule dès ce lundi soir et jusqu’à mercredi. Quatre établissements participent cette année à ce festival de vulgarisation scientifique. Un concept international qui s’étend de plus en plus en Suisse. « L’idée est de proposer des présentations et discussions autour de thématiques scientifiques à un public très large dans des établissements de la ville. Et on parle de Sciences dans le sens très large du terme », relève Eloïse Colnot. « On peut être dans des sciences dures – biologie, physique, mathématiques – mais aussi des sciences sociales, ça peut être du droit », précise la co-coordinatrice de l’édition neuchâteloise de l’événement. « Les chercheurs vont venir dans un bar présenter leurs travaux de façon la plus simple possible ». « L’objectif de ce festival, c’est que n’importe qui, même s’il n’a aucune connaissance peu importe le domaine, vienne », relève Eloïse Colnot. « On fait ça dans des bars pour un peu casser ce côté académique. »
Eloïse Colnot : « C’est accessible à tout le monde. »
Tout l’événement est géré par des bénévoles, de A à Z, explique Eloïse Colnot. L’équipe organisatrice et les chercheurs qui viennent présenter leurs travaux le font sur une base de volontariat. Pas de rémunération pour les intervenants, mais pas non plus de frais de location de salle, puisque c’est une opération donnant-donnant avec les établissements, qui ne sont pas réservés spécifiquement pour le festival.
« On repart chaque année de zéro. »
Cette année, le public pourra participer à neuf sessions ; six en français et trois en anglais. Transport routier, sécurité sur ChatGPT, sommeil ou encore modèles de langage, les thématiques sont très variées et abordées sous l’angle de différents domaines. Les organisateurs choisissent certains sujets en fonction de l’actualité, des questions sociétales et d’autres thématiques découlent des travaux des chercheurs qui s’inscrivent pour intervenir. « On essaie de regrouper sous un grand thème », précise Eloïse Colnot.
« On veut pouvoir répondre aux attentes du public. »
« Pint of Science », le festival de vulgarisation scientifique, c’est dès ce lundi et jusqu’à mercredi. Programme complet des sessions à retrouver ici. /lgn