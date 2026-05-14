Le Domaine de Bel-Air veut engendrer des « wouah »

Pour les plus petits, un bateau pirate a été installé dans l’aire de jeux alors que les adultes pourront profiter d’un nouvel espace de consommation, le Carnotz’west.





Une grande fête d’inauguration

Dylan Quiquerez et les cinq autres personnes qui œuvrent sur le domaine ne manquent pas de travail pour que tout soit prêt d’ici la fin du mois. Un week-end d’inauguration est en effet prévu les 30 et 31 mai pour présenter les nombreuses nouveautés. Avec en prime quelques moments sympas pour le public. « Les gens pourront, par exemple, approcher les tortues géantes d’Afrique. »