Le Domaine de Bel-Air veut engendrer des « wouah »

Le zoo situé sur les hauteurs du Landeron fait le plein de nouveautés. Dès fin mai, le public pourra notamment y découvrir un insectarium avec plus de 150 espèces qui risquent de donner des frissons à certains.
Mygale, araignée banane, veuve noire, scorpion, mille-pattes, sauterelle géante ou encore phasme bâton. Dès fin mai, ce sont quelqu’une des 150 espèces en provenance des quatre coins du monde qui vont prendre place dans le nouvel insectarium du zoo de Bel-Air sur les hauteurs du Landeron. Le domaine, notamment connu pour son labyrinthe dans les champs de maïs, se développe pour renforcer son attractivité, mais aussi le confort de ses animaux. « Ce projet d’insectarium était en gestation depuis des années », explique Dylan Quiquerez qui reprit la propriété du domaine à sa maman. « On a quasi dans tous les ordres d’invertébrés qu’on présente l’individu le plus gros, pour avoir un peu cet effet sensation. Ce ne sont pas forcément les espèces les plus intéressantes, mais plutôt celles qui vont attiser la curiosité des enfants. Il y aura quelques-unes qui vont faire frissonner », lance le passionné.
Dylan Quiquerez : « On pourra voir la sauterelle géante de Papouasie ou la mygale Goliath qui est une des araignées les plus grandes du monde. »
Le public pourra également découvrir d’autres nouveautés comme un espace tout neuf pour les fameux capybaras. Le parc des tortues a été agrandi. Composé actuellement de 80 spécimens, il pourrait à terme en accueillir une centaine de plus. Et aussi la création d’un mini-musée avec crânes, plumes et autres carapaces ou encore une nouvelle volière pour les oiseaux exotiques, précise le propriétaire du Domaine de Bel-Air.
« On veut développer les aspects plus pédagogiques et ludiques pour le public avec notamment un quiz le long du parcours. »
Pour les plus petits, un bateau pirate a été installé dans l’aire de jeux alors que les adultes pourront profiter d’un nouvel espace de consommation, le Carnotz’west.
Une grande fête d’inauguration
Dylan Quiquerez et les cinq autres personnes qui œuvrent sur le domaine ne manquent pas de travail pour que tout soit prêt d’ici la fin du mois. Un week-end d’inauguration est en effet prévu les 30 et 31 mai pour présenter les nombreuses nouveautés. Avec en prime quelques moments sympas pour le public. « Les gens pourront, par exemple, approcher les tortues géantes d’Afrique. »
« Lors de l’inauguration, il y aura des moments de nourrissage de certains animaux. »
Enfin, comme chaque été, les familles pourront profiter du labyrinthe dans le champ de maïs, qui devrait ouvrir à la mi-juillet. « Malheureusement, cette année il sera un petit plus petit à cause de nos rotations de culture, mais ça sera tout autant amusant », assure Dylan Quiquerez. /jpp