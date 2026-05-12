« Les Experts » : Gérer l’arrivée d’un nouveau-né dans une famille

L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur est souvent vécue comme un moment de bonheur ...
« Les Experts » : Gérer l’arrivée d’un nouveau-né dans une famille

L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur est souvent vécue comme un moment de bonheur. Mais pour l’aîné, ce changement peut aussi provoquer jalousie, insécurité et besoin accru d’attention. Des réactions normales, qu’il est possible d’accompagner avec bienveillance.

Noée Pozzo, spécialiste de l’accompagnement parental et directrice de crèche dans le canton de Neuchâtel, dans « La Matinale ». Noée Pozzo, spécialiste de l’accompagnement parental et directrice de crèche dans le canton de Neuchâtel, dans « La Matinale ».

L’arrivée d’un nouvel enfant transforme profondément l’équilibre familial. Si les parents vivent souvent cet événement avec joie, l’aîné peut, lui, traverser une véritable tempête émotionnelle. Jalousie, régression, opposition ou besoin constant d’attention sont des réactions fréquentes. « L’enfant cherche avant tout à comprendre sa nouvelle place », explique Noée Pozzo, spécialiste de l’accompagnement parental et directrice de crèche dans le canton de Neuchâtel. Selon elle, ces comportements ne traduisent pas un caprice, mais plutôt un besoin d’être rassuré dans un moment de grand changement.

Préparer l’enfant avant la naissance, maintenir certains rituels après l’arrivée du bébé et préserver des moments privilégiés avec l’aîné peuvent aider à apaiser cette transition. Mais les parents eux-mêmes doivent aussi composer avec leurs émotions, notamment la fatigue et la culpabilité de ne plus pouvoir être aussi disponibles qu’avant. Dans cette période parfois intense, Noée Pozzo rappelle qu’il n’existe pas de recette parfaite : l’essentiel reste d’écouter les émotions de chacun et d’accepter que l’adaptation prenne du temps. Derrière les tensions du quotidien, c’est souvent toute la famille qui apprend à trouver un nouvel équilibre.

Les conseils de notre experte, Noée Pozzo :

Au final, accueillir un nouveau bébé, c’est aussi apprendre à grandir autrement en famille. Entre ajustements, émotions et nouveaux repères, chaque enfant trouve progressivement sa place. Et bien souvent, ce ne sont pas les parents “parfaits” qui traversent le mieux cette étape… mais ceux qui avancent avec écoute, patience et confiance. /rde


 

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