Le nouveau restaurant des Anciens abattoirs tient ses tenanciers

Les tenanciers du nouveau restaurant des Anciens abattoirs, à La Chaux-de-Fonds, sont connus. Mégane Falaschi et Anthony Gendrat sont aujourd’hui à la tête du Restaurant Orologio, situé rue Alexis-Marie Piaget, et de la Brasserie du 14ème, le restaurant de la tour Espacité. A partir de janvier 2027, ils développeront donc un nouvel établissement, tout en conservant leurs fonctions actuelles.

La Ville de La Chaux-de-Fonds avait lancé un appel à candidatures, qui a abouti sur le binôme local, sélectionné parmi sept dossiers. Les autorités de la Métropole horlogère soulignent « leur vision, mêlant exigence gastronomique, esprit de partage et attachement à la région », selon un communiqué paru ce lundi matin. Le concept prévoit une valorisation de produits frais et régionaux, dans les exigences du label « Fait Maison ». Une terrasse type « Biergarten » est également prévue. « Nous souhaitons contribuer à faire de ce lieu un espace vivant, capable de rassembler habitants, visiteurs et acteurs culturels autour d’une cuisine sincère et d’un projet engagé pour La Chaux-de-Fonds », témoignent les futurs tenanciers. /comm-bla