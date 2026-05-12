Le nouveau restaurant des Anciens abattoirs tient ses tenanciers

La Ville de La Chaux-de-Fonds a sélectionné un binôme local pour son nouvel établissement. Mégane Falaschi et Anthony Gendrat, actuellement tenanciers du Restaurant Orologio et de la Brasserie du 14ème, prendront leurs quartiers dès janvier 2027.
Les tenanciers du nouveau restaurant des Anciens abattoirs, à La Chaux-de-Fonds, sont connus. Mégane Falaschi et Anthony Gendrat sont aujourd’hui à la tête du Restaurant Orologio, situé rue Alexis-Marie Piaget, et de la Brasserie du 14ème, le restaurant de la tour Espacité. A partir de janvier 2027, ils développeront donc un nouvel établissement, tout en conservant leurs fonctions actuelles.
La Ville de La Chaux-de-Fonds avait lancé un appel à candidatures, qui a abouti sur le binôme local, sélectionné parmi sept dossiers. Les autorités de la Métropole horlogère soulignent « leur vision, mêlant exigence gastronomique, esprit de partage et attachement à la région », selon un communiqué paru ce lundi matin. Le concept prévoit une valorisation de produits frais et régionaux, dans les exigences du label « Fait Maison ». Une terrasse type « Biergarten » est également prévue. « Nous souhaitons contribuer à faire de ce lieu un espace vivant, capable de rassembler habitants, visiteurs et acteurs culturels autour d’une cuisine sincère et d’un projet engagé pour La Chaux-de-Fonds », témoignent les futurs tenanciers. /comm-bla