Débat politique ou blocage parlementaire au Conseil général de Neuchâtel ?

Une séance du Conseil général de près de quatre heures lundi soir à Neuchâtel. Le législatif s’est notamment prononcé sur plus d’une trentaine d’amendements concernant un seul rapport, celui sur l’harmonisation et la révision du règlement de Police. Un texte qui définit, en quelque sorte, de nombreux éléments de la vie quotidienne de la cité. Le Conseil général avait demandé, l’année passée, la création d’une Commission spéciale pour coconstruire le rapport avec les Services de la ville et le Conseil communal. Un premier jet a été présenté en décembre. Les élus ont alors pu poser leurs questions. Les indépendants de Modernokratie ont fait le choix de déposer 33 amendements, tous refusés, pour en débattre en plénum, lundi soir. Une décision qui ne contrevient pas au règlement, mais qui n’a pas été du gout d’une majorité des membres présents. Jonathan Gretillat, vice-président du Conseil communal, estime que ces amendements ne s’inscrivent pas dans la dynamique souhaitée par le Conseil général.