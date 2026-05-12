Au Locle, il transforme une ancienne grange en œuvre d’art

La 48e œuvre de l’Exomusée du Locle est en cours de création. Les fondateurs Sylvie et François Balmer ont invité l’artiste vaudois Antoine Guignard, dit LPVDA (réd : Les pinceaux verts d’Antoine), à créer une fresque monumentale sur la façade ouest d’une ancienne grange, à la rue des Calame. Les curieux peuvent déjà se faire une bonne idée sur place du résultat final. On y voit un animal dont tout le monde parle dans la région, mais que personne ou presque ne peut voir. L'illustration veut faire réfléchir à notre rapport à la nature. « La plaine du Col-des-Roches, ici, est sujette à de gros bouleversements, dus au percement du tunnel de contournement du Locle. [Cette fresque] comble un vide au Col-de-Roches, où on a cinq œuvres, contre plus de 40 au centre-ville. [Elle s’intègre] aux visites guidées proposées dans les quartiers périphériques depuis l’année passée et qui durent trois heures (contre deux heures au centre-ville) », détaille François Balmer.

