« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

À Neuchâtel, la culture se veut plus vivante, participative et accessible que jamais. À l’occasion de la « Nuit et du Jour des musées », les 23 et 24 mai, les institutions de la ville proposeront une série d’animations originales pour attirer un large public : atelier forge, chorale participative dans l’escalier monumental du Musée d’art et d’histoire ou encore partie de Loup-Garou version musée. Le Muséum d’histoire naturelle accueillera également la nouvelle exposition de l’artiste italien Davide Rivalta, dont les célèbres sculptures animalières seront visibles dans l’espace public jusqu’en septembre. Pour Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication de la Ville, ces initiatives traduisent une volonté claire : faire sortir la culture de ses cadres habituels et créer des expériences ouvertes à toutes les générations.

Autre temps fort du calendrier neuchâtelois vu dans N+ : la Fête des vendanges prépare déjà son édition 2026. Les premières illustrations des chars du Corso Fleuri ont été dévoilées autour du thème « L’Alchimie des sens », avec notamment un char de la Ville consacré à l’odorat, mêlant papillons et lavande. Derrière le spectacle, la manifestation continue surtout de reposer sur une forte mobilisation collective, avec l’appel prochain aux bénévoles chargés de piquer les milliers de fleurs qui habilleront les chars. Entre événements culturels participatifs et traditions populaires, Neuchâtel affirme ainsi son attachement à une culture vivante, partagée et profondément ancrée dans la vie locale.