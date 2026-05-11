Les travaux de la place de la Fontaine à Peseux sont terminés

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Les travaux de la place de la Fontaine à Peseux sont terminés

Le réaménagement complet de la place de la Fontaine et de la rue du Temple à Peseux est terminé. Les travaux ont permis la modernisation des infrastructures souterraines et de surface. Une inauguration officielle est organisée le mercredi 20 mai.

Les travaux débutés en octobre 2024 sur la place de la Fontaine et sur la rue du Temple à Peseux, sont terminés. (Photo : Ville de Neuchâtel) Les travaux débutés en octobre 2024 sur la place de la Fontaine et sur la rue du Temple à Peseux, sont terminés. (Photo : Ville de Neuchâtel)

Une place de la Fontaine neuve à Peseux. Les travaux débutés en octobre 2024 sur cette place et sur la rue du Temple, sont terminés, communique la Ville de Neuchâtel ce lundi. Le chantier a permis une modernisation des infrastructures souterraines avec notamment l’installation d’un réseau de chauffage à distance (CAD) ainsi qu’un aménagement repensé des infrastructures en surface. « La nouvelle configuration privilégie les mobilités douces et la place offre désormais des espaces piétonniers végétalisés », précise le communiqué. Cet espace accueillera à nouveau le marché hebdomadaire dès le 22 mai, assurent les autorités.

Une inauguration officielle est organisée le mercredi 20 mai sur place à 18h30. Elle débutera par une partie officielle, suivie d’une visite libre du site et d’un apéritif offert par les autorités communales. /comm-rle


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