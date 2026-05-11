Les travaux de la place de la Fontaine à Peseux sont terminés

Une place de la Fontaine neuve à Peseux. Les travaux débutés en octobre 2024 sur cette place et sur la rue du Temple, sont terminés, communique la Ville de Neuchâtel ce lundi. Le chantier a permis une modernisation des infrastructures souterraines avec notamment l’installation d’un réseau de chauffage à distance (CAD) ainsi qu’un aménagement repensé des infrastructures en surface. « La nouvelle configuration privilégie les mobilités douces et la place offre désormais des espaces piétonniers végétalisés », précise le communiqué. Cet espace accueillera à nouveau le marché hebdomadaire dès le 22 mai, assurent les autorités.

Une inauguration officielle est organisée le mercredi 20 mai sur place à 18h30. Elle débutera par une partie officielle, suivie d’une visite libre du site et d’un apéritif offert par les autorités communales. /comm-rle