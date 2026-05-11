Le Centre de Loisirs va faire des étincelles

L’été s’annonce Spark à Neuchâtel. Du 3 au 30 août, dans les Patinoires du Littoral et sur le quai Robert-Comtesse, le projet « Spark – espace éphémère jeunesse, mouvement & lien social » va proposer toute une gamme d’activités sportives et culturelles destinées à la jeunesse dans un espace ouvert. Au programme : 300 heures d’activités, 150 initiations et une quinzaine de propositions culturelles.

Le concept Spark est né et a été testé dans le canton de Vaud. Lors du dernier Forum neuchâtelois du sport, ses initiateurs l’ont présenté au public. Un exposé qui a retenu l’attention des responsables du Centre de loisirs de Neuchâtel. Comme l’explique le directeur du Centre, Michaël Frascotti, ils ont réalisé que ce qui était proposé était très proche des activités ordinaires de l’institution. Celle-ci s’est donc retrouvée à porter la version neuchâteloise de Spark, avec la complicité et le soutien de la Ville et de l’État de Neuchâtel.