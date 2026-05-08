Le 99e corso fleuri partira dans tous les sens

La Fête des vendanges peut paraître loin, mais les petites mains créent déjà le rendez-vous ...
Le 99e corso fleuri partira dans tous les sens

La Fête des vendanges peut paraître loin, mais les petites mains créent déjà le rendez-vous incontournable de l'événement. Le corso fleuri révèle ses premières images.

Yvan Flühmann est le chef d'orchestre du corso fleuri depuis 2018. Yvan Flühmann est le chef d'orchestre du corso fleuri depuis 2018.

Le prochain corso fleuri se révèle petit à petit, à moins de cinq mois de la prochaine Fête des vendanges. En pleine préparation dans sa halle d'Hauterive, il se présente en images, sous le thème « L'Alchimie des sens ».

Des innovations sont au programme, selon le responsable du corso Yvan Flühmann. Ce vendredi, il est venu raconter son nouveau chef d'oeuvre, en attendant de le voir dans les rues de Neuchâtel. Pour cette édition, le corso sera séparé en plusieurs parties. « L'année passée, nous avions trois tableaux et les gens comprenaient facilement. Pour nous, c'est important que les enfants comprennent facilement le corso afin de mettre une histoire en marche », a-t-il lancé.

Yvan Flühmann : « On va pouvoir tester autre chose que la vue et l'ouïe. On va tenter de toucher le public avec le toucher et l'odorat. »

Ecouter le son

Le char de RTN sera intitulé « Le royaume des miroirs vivants » et accueillera Miss et Mister Fête des Vendanges. L’invité d’honneur, le canton du Jura, aura pour thème « L’Alchimiste éternel ». Il sera agrémenté d’une animation et d’yeux en mouvement, promet Yvan Flühmann. Toutefois, tous les chars n’ont pas encore trouvé preneur. Selon Catherine DuPasquier, responsable du sponsoring, « deux chars sont encore disponibles actuellement ». Entreprises ou sociétés locales sont donc appelées à devenir partenaires du corso fleuri. /bla

Découvrez ci-dessous les dessins des futurs chars de la 99e Fête des vendanges :


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