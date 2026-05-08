Le 99e corso fleuri partira dans tous les sens

Le prochain corso fleuri se révèle petit à petit, à moins de cinq mois de la prochaine Fête des vendanges. En pleine préparation dans sa halle d'Hauterive, il se présente en images, sous le thème « L'Alchimie des sens ».

Des innovations sont au programme, selon le responsable du corso Yvan Flühmann. Ce vendredi, il est venu raconter son nouveau chef d'oeuvre, en attendant de le voir dans les rues de Neuchâtel. Pour cette édition, le corso sera séparé en plusieurs parties. « L'année passée, nous avions trois tableaux et les gens comprenaient facilement. Pour nous, c'est important que les enfants comprennent facilement le corso afin de mettre une histoire en marche », a-t-il lancé.