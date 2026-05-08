Landi de Môtiers : un nouveau magasin dans les murs actuels

Les habitués du magasin Landi de Môtiers l’ont remarqué depuis quelques jours : des gabarits sont posés devant l’entrée. Un projet de transformation est à l’enquête publique jusqu’au 26 mai.
Ravalement de façades, remplacement de toitures, création de sorties de secours, ajout de places de parc pour motos et vélos, et surtout modification complète de l’aménagement intérieur : il est prévu de transformer radicalement le magasin actuel, sans toutefois toucher, ou presque, aux murs existants. « Entre la route, les voies de chemin de fer et les deux rivières, l’emplacement du bâtiment est contraignant et nous empêche de tout raser pour construire à neuf », note Michaël Leuba, directeur de Landi Région Neuchâtel.
Michaël Leuba : « Il y aura vraiment beaucoup de changements à Môtiers. »
Six mois de travaux… et de fermetureConfiant dans l’issue de cette mise à l’enquête publique, Michaël Leuba espère que les travaux pourront démarrer le 1er septembre. Ils nécessiteront la fermeture du magasin pendant six mois. « Vu l’envergure des travaux, nous n’avons pas d’autre possibilité », regrette le directeur de Landi Région Neuchâtel. Lors de la fermeture du Centre Agro situé dans le bâtiment en face pour permettre sa rénovation il y a une année, quelques articles avaient été proposés à la vente « dans une tente située à l’arrière du magasin, mais cela avait été très compliqué à gérer, notamment en raison du froid », se souvient Michaël Leuba. Ne souhaitant pas réitérer l’expérience, le directeur rappelle la possibilité de commander des articles sur le site internet du magasin. Quant aux employés du magasin de Môtiers, ils seront déplacés durant les travaux sur le site de Cornaux dont la rénovation et l’agrandissement ont commencé à la fin de l’année passée.
« Le personnel de Môtiers ira épauler celui de Cornaux à l’ouverture. »
Ouvert en 1986, le magasin Landi de Môtiers réalise actuellement environ 3,5 millions de francs de chiffre d’affaires par année. Sa rénovation répond à une « raison stratégique : il est très important pour nous de maintenir un magasin au Val-de-Travers », assure Michaël Leuba. Le coût des travaux de transformation du magasin de détail est estimé à 3 millions de francs. La rénovation du Centre Agro et du siège administratif de Landi Région Neuchâtel situés en face du commerce et inaugurés en mai 2025 avaient coûté 2,7 millions de francs.
« Le magasin Landi de Môtiers marche très bien. »
Parking toujours problématique
Deux éléments restent en suspens à l’heure actuelle. Aucune solution n’a encore pu être trouvée pour améliorer les conditions de parcage des clients qui se rendent en voiture au magasin Landi de Môtiers ; des discussions sont en cours. D’autre part, Michaël Leuba espère, à terme, que les deux bâtiments du site de Môtiers puissent être raccordées au futur chauffage à distance du village, mais cela dépendra des objectifs en la matière des entreprises voisines. En attendant, il est prévu d’ajouter de nouveaux panneaux solaires sur le toit du magasin et d’installer une pompe à chaleur.
Des projets partout
Outre les travaux déjà commencés à Cornaux et ceux à venir à Môtiers, Landi Région Neuchâtel prévoit des changements sur son site du Crêt-du-Locle. « Les travaux commenceront au mois de juin et se termineront en août. Il s’agit d’ouvrir des sorties de secours et de réaménager l’intérieur, mais le magasin restera ouvert à la clientèle », précise Michaël Leuba, qui glisse avoir également des projets pour le site de Bevaix en 2028. /aes