Landi de Môtiers : un nouveau magasin dans les murs actuels

Les habitués du magasin Landi de Môtiers l’ont remarqué depuis quelques jours : des gabarits sont posés devant l’entrée. Un projet de transformation est à l’enquête publique jusqu’au 26 mai.

Ravalement de façades, remplacement de toitures, création de sorties de secours, ajout de places de parc pour motos et vélos, et surtout modification complète de l’aménagement intérieur : il est prévu de transformer radicalement le magasin actuel, sans toutefois toucher, ou presque, aux murs existants. « Entre la route, les voies de chemin de fer et les deux rivières, l’emplacement du bâtiment est contraignant et nous empêche de tout raser pour construire à neuf », note Michaël Leuba, directeur de Landi Région Neuchâtel.