Premier coup de pelle donné sur le site Landi de Cornaux

Un magasin plus grand et un nouveau centre Agro verront le jour l’année prochaine à Cornaux. Le premier coup de pelle symbolique du chantier de rénovation et d’agrandissement du site Landi a été donné ce mardi matin. Les plans prévoient un nouveau magasin et un centre Agro. La surface de vente va plus que tripler en passant d’environ 400 mètres carrés à 1'350 mètres carrés. « L’ancien magasin était bien fréquenté, mais vraiment petit », estime le directeur de Landi Région Neuchâtel, Michaël Leuba. Les clients n’avaient alors pas accès à l’entièreté de l’assortiment. « Certains préféraient aller au magasin Landi de Ins ou de Bevaix », explique le directeur. Et d’ajouter qu’en agrandissant la surface commerciale, le magasin sera plus intéressant pour les clients.
Michaël Leuba : « Avant nous étions sur environ 400 mètres carrés. »
Le centre Agro sera lui destiné aux agriculteurs, viticulteurs et autres métiers de la terre. « On a voulu construire un bâtiment à part pour cette filière et pas tout centraliser », ajoute encore Michaël Leuba. Un parking souterrain sera aussi construit et permettra d’accueillir 44 véhicules.
Un gros coût pour Landi
Le coup de pelle donné mardi est symbolique, puisque les travaux préparatoires sont en cours depuis cet été sur le site de Cornaux. La démolition de l’ancienne structure, ainsi que la préparation du terrain ont déjà été effectuées. Cette première phase de planification a pris un petit peu de retard en raison de quelques difficultés.
« Nous avons eu de la toiture avec de l’amiante. »
Les travaux de rénovation et d’agrandissement du site sont devisés à « un peu plus de dix millions de francs », estime le directeur. « Une somme importante pour Landi Région Neuchâtel, mais qui représente une grosse plus-value pour la région et pour nous-même », déclare encore Michaël Leuba. Et d’ajouter que d’autres projets sont prévus sur les autres sites Landi du canton. /crb