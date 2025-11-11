Premier coup de pelle donné sur le site Landi de Cornaux

Le centre Agro sera lui destiné aux agriculteurs, viticulteurs et autres métiers de la terre. « On a voulu construire un bâtiment à part pour cette filière et pas tout centraliser », ajoute encore Michaël Leuba. Un parking souterrain sera aussi construit et permettra d’accueillir 44 véhicules.





Un gros coût pour Landi

Le coup de pelle donné mardi est symbolique, puisque les travaux préparatoires sont en cours depuis cet été sur le site de Cornaux. La démolition de l’ancienne structure, ainsi que la préparation du terrain ont déjà été effectuées. Cette première phase de planification a pris un petit peu de retard en raison de quelques difficultés.