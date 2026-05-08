Des bijoutiers neuchâtelois primés

Les élèves de 4e année de bijouterie du CPNE-AA École d’arts appliqués à La Chaux-de-Fonds se sont distingués lors du Championnat de Suisse fin avril. Notamment dans la catégorie Design, en remportant trois prix. Des distinctions que l’établissement remporte souvent et qui mettent en valeur le travail technique et créatif que les étudiants fournissent pendant 4 ans.
Des bijoutiers en herbe neuchâtelois brillent sur la scène nationale. Les élèves de 4e année de bijouterie du CPNE-AA École d’arts appliqués à La Chaux-de-Fonds se sont distingués lors du Championnat de Suisse fin avril. Notamment dans la catégorie Design, en remportant trois prix : Justine Aubry s’est vu décerner le Grand Prix, Julie Baumeler le Prix du Jury et Noa Gerber a reçu une mention spéciale design. « Ces prix couronnent le travail que l’on fait à l’école et les élèves qui travaillent sur cette création depuis leur première année », relève Jean-Guy Paratte, qui enseigne la bijouterie au sein de l’établissement cantonal. « On remporte souvent des prix », reconnaît-il dans « La Matinale » ce vendredi. « Mais c’est une orientation de l’école d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds de mettre l’accent là-dessus », poursuit Jean-Guy Paratte qui tient à rappeler qu’il n’y a pas que l’aspect créatif dans le cursus et dans le concours, mais aussi le côté technique.
L’établissement de La Chaux-de-Fonds est connu et reconnu dans le domaine, notamment à Zurich et Genève… mais moins dans le canton de Neuchâtel. Jean-Guy Paratte espère que la médiatisation de ces prix servira à démystifier les activités du CPNE-AA École d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds. /lgn