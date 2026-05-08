Des bijoutiers neuchâtelois primés

Des bijoutiers en herbe neuchâtelois brillent sur la scène nationale. Les élèves de 4e année de bijouterie du CPNE-AA École d’arts appliqués à La Chaux-de-Fonds se sont distingués lors du Championnat de Suisse fin avril. Notamment dans la catégorie Design, en remportant trois prix : Justine Aubry s’est vu décerner le Grand Prix, Julie Baumeler le Prix du Jury et Noa Gerber a reçu une mention spéciale design. « Ces prix couronnent le travail que l’on fait à l’école et les élèves qui travaillent sur cette création depuis leur première année », relève Jean-Guy Paratte, qui enseigne la bijouterie au sein de l’établissement cantonal. « On remporte souvent des prix », reconnaît-il dans « La Matinale » ce vendredi. « Mais c’est une orientation de l’école d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds de mettre l’accent là-dessus », poursuit Jean-Guy Paratte qui tient à rappeler qu’il n’y a pas que l’aspect créatif dans le cursus et dans le concours, mais aussi le côté technique.