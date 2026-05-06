La 20e d’Avenches Tattoo entre nouveautés et traditions

Amener de l’inédit dans la tradition. C’est ce que les organisateurs d’Avenches Tattoo tentent chaque année, mais encore plus en 2026 pour la 20e édition du festival international de musiques militaires. L’évènement se déroulera du 3 au 5 septembre au Haras national. Ses contours ont été présentés mardi soir. Pour marquer le coup de la 20e, la Fondation organisatrice souhaitait proposer un spectacle inédit et marquant, explique Ludovic Frochaux dans « La Matinale » ce mercredi. « On voulait marquer le coup, ça veut dire retrouver des formations prestigieuses comme les Royal Marines, qui sont la référence britannique dans le domaine », explique le directeur d’Avenches Tattoo. Et des nouveautés également : « Il y aura pour la première fois à Avenches et même en Suisse, une formation de l’armée de l’air du Portugal ». Ludovic Frochaux promet également un final en apothéose avec le Ranz des vaches, le Lyoba.

La première édition du festival s’est tenue en 1999. Au début, Avenches Tattoo avait lieu tous les deux ans. Il y a également eu deux éditions annulées en raison du Covid, ce qui explique que la 20e se déroule 27 ans plus tard. En regardant dans le rétroviseur, Ludovic Frochaux réalise les grandes évolutions de son festival. « La 1re, déjà il y avait beaucoup moins de spectateurs, c’était plus régional, moins international, il a fallu faire sa place. Mais aussi au niveau même de ce qu’il y a dans le spectacle », raconte-t-il.