Scène ouverte : une première au Val-de-Travers

Les artistes en herbe sont invités à brûler les planches des Mascarons le 22 mai. Le Parlement ...
Scène ouverte : une première au Val-de-Travers

Les artistes en herbe sont invités à brûler les planches des Mascarons le 22 mai. Le Parlement des Jeunes du Val-de-Travers organise une scène ouverte. La participation est gratuite, mais elle se fait sur inscription.

Neven Mairy, président du Parlement des Jeunes du Val-de-Travers, a déjà reçu quelques inscriptions à l'événement du 22 mai. Neven Mairy, président du Parlement des Jeunes du Val-de-Travers, a déjà reçu quelques inscriptions à l'événement du 22 mai.

Une scène à disposition de qui veut la prendre pour présenter ses talents : c’est le concept de la soirée scène ouverte organisée par le Parlement des Jeunes du Val-de-Travers (PJVdT) conjointement au Groupe théâtral des Mascarons et au Centre culturel du Val-de-Travers. L’événement est prévu le 22 mai à 19h30 au théâtre des Mascarons, à Môtiers.

Seul ou en groupe, quel que soit leur âge ou leur niveau, les artistes en herbe disposeront de quelques minutes à tour de rôle pour présenter leur numéro. Musique, chant, danse, comédie, tout est possible. La participation est gratuite, mais il nécessaire de s’inscrire d’ici au 10 mai sur le formulaire en ligne du PJVdT.

Neven Mairy, président du PJVdT : « On se lance un peu dans le flou. »

Ecouter le son

Selon les organisateurs, c’est la première fois qu’une telle soirée est mise sur pied au Vallon. Il s’agit de « créer un espace bienveillant où chacun peut exprimer sa passion ou son talent », souhaite Neven Mairy, président du Parlement des Jeunes du Val-de-Travers. L’entrée sera gratuite pour le public, avec chapeau à la sortie.

« Tout le monde est le bienvenu ! »

Ecouter le son

Vers une deuxième édition du Noël partagé

D’autres événements sont prévus cette année par le PJVdT : un tournoi de pétanque « familial et grand public » au mois de juin, une visite du Parlement fédéral pour les membres du Parlement des Jeunes, « peut-être des soirées en collaboration avec d’autres organismes de la région et sûrement une deuxième édition du Noël partagé », se réjouit Neven Mairy. /aes


 

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