Scène ouverte : une première au Val-de-Travers

Une scène à disposition de qui veut la prendre pour présenter ses talents : c’est le concept de la soirée scène ouverte organisée par le Parlement des Jeunes du Val-de-Travers (PJVdT) conjointement au Groupe théâtral des Mascarons et au Centre culturel du Val-de-Travers. L’événement est prévu le 22 mai à 19h30 au théâtre des Mascarons, à Môtiers.

Seul ou en groupe, quel que soit leur âge ou leur niveau, les artistes en herbe disposeront de quelques minutes à tour de rôle pour présenter leur numéro. Musique, chant, danse, comédie, tout est possible. La participation est gratuite, mais il nécessaire de s’inscrire d’ici au 10 mai sur le formulaire en ligne du PJVdT.