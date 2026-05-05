Une pétition réclame davantage d’espaces libres pour les chiens

Depuis quelques années, la loi sur les chiens impose aux propriétaires de tenir leur animal en laisse entre mi-avril et fin juin, afin de protéger la faune. Mais les places adaptées manquent pour permettre aux chiens de s’ébattre librement, selon une pétition lancée à Val-de-Ruz.
Davantage d’espace pour leur meilleur ami. C’est ce que demandent les signataires d’une pétition lancée à Val-de-Ruz, intitulée « espaces de liberté pour les chiens au Val-de-Ruz ». Le constat part de la loi sur les chiens (LChiens) dans le canton de Neuchâtel. Pendant la période allant du 15 avril au 30 juin, il est demandé aux propriétaires de tenir leur chien en laisse afin de protéger la faune. Une mesure comprise par les pétitionnaires. Mais ces derniers relèvent que dans l’article 15 de la LChiens, il est indiqué que les communes doivent veiller à la mise à disposition « des espaces permettant aux chiens de s'ébattre librement ».
C’est une habitante de Cernier qui a lancé cette pétition. Stéphanie Nam a deux chiens, elle a réalisé qu’il était difficile de donner de l’espace à ses toutous au printemps. « On n’a pas le droit de les lâcher ni en forêt, ni dans les champs car il y a une population de faons. Dans les cultures, c’est interdit, donc on ne sait plus où les lâcher. »
Stéphanie Nam : « On a vu qu’il y avait une réelle demande de la part de propriétaires de chiens. »
Dans le canton, la Ville de Neuchâtel avait rapidement décidé de mettre en place plusieurs espaces libres pour les canidés. Depuis 2020, six zones sont à disposition des propriétaires de chiens, dont celle de Pierre-à-Bot de 60'000 m2. Ce qui inspire évidemment Stéphanie Nam, même si l’habitante de Cernier n’en demande pas tant. « C’est clair que plus la surface est grande, mieux c’est. Mais déjà un terrain de foot, c’est pas mal, sachant que ce n’est pas un espace dédié aux promenades, mais pour laisser jouer les chiens et avoir des interactions. »
« On voit beaucoup de propriétaires de chiens qui ne peuvent pas les lâcher car ils n’ont pas de rappel. Ça leur permettrait aussi de pouvoir se dépenser toute l’année. »
La pétition a déjà recueilli plus de 200 signatures. Stéphanie Nam souhaite franchir le cap de 300 avant de déposer sa pétition sur le bureau du Conseil communal de Val-de-Ruz. Les autorités sont déjà au courant de ce texte, mais attendent de l’avoir sur leur bureau pour étudier des possibilités de réponse. « A priori, c’est plus facile si la Commune prend des mesures sur des terrains publics », explique Roby Tschopp, conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire. « La question ne s’est jamais posée avec acuité, il faudra vraiment qu’on s’y plonge le moment venu. »
Roby Tschopp : « On travailler au service de la population, donc on considérera la pétition le moment venu. »
A noter qu’une action similaire a été lancée à Peseux. Selon Arcinfo, un mandat demandant des espaces libres pour les chiens a été déposé et accepté par une assemblée citoyenne. /mne-swe