Une pétition réclame davantage d’espaces libres pour les chiens

Davantage d’espace pour leur meilleur ami. C’est ce que demandent les signataires d’une pétition lancée à Val-de-Ruz, intitulée « espaces de liberté pour les chiens au Val-de-Ruz ». Le constat part de la loi sur les chiens (LChiens) dans le canton de Neuchâtel. Pendant la période allant du 15 avril au 30 juin, il est demandé aux propriétaires de tenir leur chien en laisse afin de protéger la faune. Une mesure comprise par les pétitionnaires. Mais ces derniers relèvent que dans l’article 15 de la LChiens, il est indiqué que les communes doivent veiller à la mise à disposition « des espaces permettant aux chiens de s'ébattre librement ».

C’est une habitante de Cernier qui a lancé cette pétition. Stéphanie Nam a deux chiens, elle a réalisé qu’il était difficile de donner de l’espace à ses toutous au printemps. « On n’a pas le droit de les lâcher ni en forêt, ni dans les champs car il y a une population de faons. Dans les cultures, c’est interdit, donc on ne sait plus où les lâcher. »