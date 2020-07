Davantage de liberté pour les chiens

Les chiens pourront profiter de plus d’espace en ville de Neuchâtel. Jusqu’ici, la réglementation imposait aux propriétaires de maintenir leurs animaux en laisse sur la majorité du territoire communal et ne tolérait leur présence sur les rives qu’entre octobre et mars. Depuis cette année toutefois, la modification de la Loi cantonale sur les chiens impose aux communes de leur ménager des espaces pour s’ébattre librement.

Six zones ont donc été délimitées, totalisant plus de 100'000 mètres carrés : à Monruz, à la plage du Nid-du-Crô, au Jardin du Prince, à Pierre-à-Bot, au nord du port de Serrières et au Chanet. Ces espaces feront l’objet d’une signalisation dans le courant de l’été, avec l’installation de sachets pour ramasser les déjections. Les zones pour chiens ne dispensent pas les maîtres d’une surveillance permanente.





Aires réservées à la baignade

Trois zones de baignade ont également été désignées sur le territoire communal. Les toutous pourront goûter la fraîcheur de l’eau au bout du parking P+R de Serrières, sur la crique de la plage du Nid-du-Crô, ainsi que dans la baie de l’Evole.

L’accès au reste des rives, auparavant interdit à la belle saison, s’assouplit également. Sur le territoire communal, les maîtres pourront promener leur compagnon au bord du lac avant 9h du matin et après 22h du 15 mars au 15 octobre. /comm-rgi