Arnaud Jaquet referme le livre HCC

En ouvrant la boîte à souvenirs, Arnaud Jaquet trouve en premier lieu les meilleurs. Le premier titre de champion de Swiss League notamment. « Je l’attendais, on l’attendait ! Et c’était une saison juste exceptionnelle pour moi et réussir à gagner ce titre, c’était juste fabuleux », explique-t-il. Au contraire, les moins bons souvenirs resteront pour lui les finales perdues, sa première contre Langenthal et la dernière cette saison face à Sierre.

Pour le moment, Arnaud Jaquet n’envisage pas tout de suite de reprendre du service dans les coulisses ou à la bande aux Mélèzes. « Je travaillais déjà à 50% à côté, je vais profiter de ma famille et j’ai l’intention de continuer mes études en effectuant mon brevet de comptable. Mais je serai toujours proche de la patinoire », plutôt du côté des gradins pour le moment. /lgn