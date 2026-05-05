Arnaud Jaquet referme le livre HCC

Le défenseur de 36 ans prend sa retraite sportive. Arnaud Jaquet aura disputé 16 saisons au HC La Chaux-de-Fonds, le club qui lui a donné sa chance et qu’il n’a plus quitté. Le hockeyeur fribourgeois a construit sa carrière, mais aussi sa vie dans la Métropole horlogère.
« J’ai évolué en tant que joueur et en tant qu’homme » au HC La Chaux-de-Fonds. Arnaud Jaquet referme la page professionnelle de sa carrière de hockeyeur. Le HCC l’a annoncé vendredi dernier. Le défenseur de 36 ans aura disputé l’ensemble de sa carrière aux Mélèzes, soit 16 saisons. Il a remporté deux titres de champion de Swiss League et deux victoires en Coupe de Suisse. Arnaud Jaquet a longuement réfléchi avant de prendre sa décision. « Je me suis rendu compte que c’était le bon moment », relève-t-il dans « La Matinale » ce mardi. « J’avais envie de voir autre chose, de profiter de ma famille, j’ai un p’tit bout de deux ans, donc c’était le bon moment pour moi », estime le Fribourgeois. Exemple de fidélité, Arnaud Jaquet est le joueur qui a disputé le plus de matches avec le HCC, 861 rencontres sur les 865 qu’il a jouées en ligue nationale. À l’heure du bilan, le jeune retraité se dit très reconnaissant envers le club qui lui a permis de faire carrière, et notamment envers Gary Sheehan. L’entraîneur québécois était à la bande lors de l’arrivée d’Arnaud Jaquet et lui a rapidement donné du temps de jeu et des responsabilités. La ville lui a également permis de s’épanouir. « Je compare souvent La Chaux-de-Fonds à Fribourg, une ville avec une mentalité de village où tout le monde se connaît, tout le monde est gentil. Je me sens tellement bien ici », sourit-il.
En ouvrant la boîte à souvenirs, Arnaud Jaquet trouve en premier lieu les meilleurs. Le premier titre de champion de Swiss League notamment. « Je l’attendais, on l’attendait ! Et c’était une saison juste exceptionnelle pour moi et réussir à gagner ce titre, c’était juste fabuleux », explique-t-il. Au contraire, les moins bons souvenirs resteront pour lui les finales perdues, sa première contre Langenthal et la dernière cette saison face à Sierre.
Pour le moment, Arnaud Jaquet n’envisage pas tout de suite de reprendre du service dans les coulisses ou à la bande aux Mélèzes. « Je travaillais déjà à 50% à côté, je vais profiter de ma famille et j’ai l’intention de continuer mes études en effectuant mon brevet de comptable. Mais je serai toujours proche de la patinoire », plutôt du côté des gradins pour le moment. /lgn