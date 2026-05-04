« Ma Commune à la Une » : Couvet

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Couvet

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Gabriel Risold, journaliste pour le Courrier du Val-de-Travers. Gabriel Risold, journaliste pour le Courrier du Val-de-Travers.

À Couvet, un projet original met en lumière le quotidien du Home Dubied-Piaget sous un angle inédit. Deux apprentis assistants socio-éducatifs, Aurora Donato et Quentin Zurbuchen, ont réalisé un film de 49 minutes intitulé « Au cœur du home », offrant une immersion sensible dans la vie des résidents. Comme le souligne le journaliste Gabriel Risold dans le Courrier du Val-de-Travers, cette initiative dépasse largement le cadre habituel d’une formation. Sans réelle compétence audiovisuelle au départ, les deux jeunes ont construit un récit mêlant témoignages, souvenirs et instants de vie, tout en développant des compétences essentielles comme l’écoute et la communication.

Au fil du projet, une relation particulière s’est nouée entre les apprentis et les résidents, révélant une facette plus intime et humaine de la vie en EMS. Loin des représentations souvent institutionnelles, le film met en avant un véritable lieu de vie, riche d’histoires et d’échanges. Présenté récemment aux proches des résidents, il pourrait désormais être diffusé plus largement, avec l’ambition de faire évoluer le regard porté sur ces établissements. Une démarche à la fois pédagogique et profondément humaine, qui illustre la force des initiatives locales.

« Ma Commune à la Une » revient lundi prochain avec le journal officiel de la Ville de Neuchâtel. N+, dans « La Matinale », à 8h15. /rde


 

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