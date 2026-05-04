La Cave à B : la fin d’un court chapitre

C’est une aventure qui prend fin à la rue du Neubourg à Neuchâtel : celle de « La Cave à B ». Quelques mois seulement après son ouverture, le bar va changer de patron et de nom, mais pas d’état d’esprit.

C’est l’histoire d’une parenthèse. Le 10 janvier dernier, « La Cave à B » ouvrait ses portes dans les murs de l’ancienne « Boissonnerie ». Le bar avait été actif pendant neuf ans dans le centre-ville de Neuchâtel. La nouvelle patronne, c’était Karen Robert-Tissot, venue insuffler un nouvel élan aux lieux en début d’année. Elle nous l’avait dit à l’époque, elle souhaitait « faire de ce bar un lieu de rencontres qui réunirait des gens de toutes les tranches d’âges. »

Un pari qui aura duré cinq mois. Comme l’annonce la gérante sur Instagram, « La Cave à B » change de mains à partir du 1er juin. Pour Karen Robert-Tissot, ce lieu « mérite d’avoir à sa tête une personne qui a le temps de s’impliquer ». Elle admet que pour lancer ce genre d’établissement public, « il faut être présent ». Une disponibilité qu’elle n’a pas pu avoir en raison de ses responsabilités familiales et d’un nouveau défi dans le marketing. Pour elle, il est trop tôt pour tirer un bilan, mais même si cette situation ne correspond pas à ce qu’elle attendait au départ, elle estime que « toutes les expériences sont enrichissantes ».





Un nouveau défi

Connu dans la région sous le nom de « Moos », c’est Mustafa Bozbeyoglu qui reprend l’établissement. Fin février, il a remis la Sheridan’s Tavern à Colombier à de nouveaux gérants, après dix ans d’activité. Il était en quête d’un nouveau défi dans le centre-ville, après avoir été gérant du « Trois pièces & demi » entre 2011 et 2015. Déjà intéressé à reprendre La Boissonnerie l’année dernière, il s’y était pris trop tard. Cette fois-ci, il a approché Karen-Robert Tissot au bon moment et ils ont trouvé un accord.

Sous sa direction, le bar sera rebaptisé « Cappadoce » : un clin d’œil à la région d’origine du patron en Turquie, où ce genre d’établissement est courant. Quelques touches de décoration devraient d’ailleurs rappeler ces racines. Le concept d’un bar urbain avec des afterworks, des DJ ou des concerts ne va pas fondamentalement changer. L’employée actuelle va rester en place et une personne supplémentaire devrait compléter l’équipe. Le bar « Cappadoce » ouvre le 1er juin. Un événement est prévu le jeudi 4 juin pour fêter l’ouverture. /jhi