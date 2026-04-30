La Fondation Borel vit une période de tourments

La Fondation Borel est dans la tourmente. Elle a licencié en début de semaine son directeur et son sous-directeur avec effet immédiat. Cette institution de Dombresson vient en aide à une cinquantaine d’enfants et d’adolescents présentant des troubles du comportement.

Il y a six mois, l’organisation a voulu faire le point sur son fonctionnement. Un audit externe a donc été mené. Durant plusieurs mois, cinquante collaborateurs de l'institution ont été entendus. Les conclusions ont mis en évidence des tensions au sein du personnel, ainsi que des problèmes de gouvernance. « Les résultats de l’analyse sont clairs. Ils nous ont conduits à considérer qu’il était nécessaire de prendre des mesures importantes, notamment au niveau de la direction », explique Sébastien Marti, le président du conseil de fondation. Sans tirer à boulets rouges sur les deux ex-membres de la direction, il souligne : « Ce qui ressort de l’analyse, c’est vraiment un problème de structure et de management. Avec le management, on peut faire beaucoup de choses, notamment changer l’orientation d’une institution. »