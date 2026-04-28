La Fondation Borel perd sa tête

Des dysfonctionnements persistants au niveau de la direction de la Fondation Borel, c’est la conclusion à laquelle sont arrivés des experts indépendants chargés de se pencher sur le fonctionnement du Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson. Cette institution vient en aide à des enfants et des adolescents présentant des troubles du comportement.

Le Conseil de fondation a pris la décision de se séparer immédiatement du directeur et du sous-directeur, écrit son président dans un communiqué diffusé ce mardi. Cela relève « d’une logique de responsabilité institutionnelle et non d’une logique de sanction personnelle », précise le texte.

Le pilotage du centre est assuré par une cellule de transition et les prestations aux jeunes sont pleinement maintenues. /comm-cwi