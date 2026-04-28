« Les Experts » : et si le problème de la procrastination venait de notre façon de penser ?

Derrière la procrastination ne se cache pas forcément un manque de volonté, mais plutôt un décalage dans notre fonctionnement mental. « Ce n’est pas tant la tâche qui pose problème que la manière dont on se la représente », explique Brigitte Tombez, spécialiste en gestion mentale. Une tâche perçue comme floue, trop lourde ou dénuée de sens peut rapidement devenir paralysante. Résultat : on repousse, on évite, on attend “le bon moment” qui ne vient jamais. Pourtant, cette résistance peut aussi être interprétée comme un signal utile, révélateur d’un besoin d’ajustement dans notre façon d’aborder l’action.

La clé réside alors dans une meilleure connaissance de soi et de sa « forme de pensée ». Certaines personnes ont besoin de concret, d’autres d’images, de sens ou de structure pour se mettre en mouvement. En adaptant une tâche à ces repères internes — la rendre plus claire, plus découpée ou plus engageante — il devient possible de retrouver de la fluidité, voire du plaisir dans l’action. Loin d’être une fatalité, la procrastination peut ainsi devenir un levier de compréhension et d’efficacité au quotidien, à condition de prendre le temps d’écouter ce qu’elle révèle.