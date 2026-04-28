« Les Experts » : et si le problème de la procrastination venait de notre façon de penser ?

Remettre à demain, éviter certaines tâches, manquer d’élan. La procrastination est souvent ...
« Les Experts » : et si le problème de la procrastination venait de notre façon de penser ?

Remettre à demain, éviter certaines tâches, manquer d’élan. La procrastination est souvent perçue comme un défaut. Pourtant, selon les spécialistes, elle serait surtout liée à une mauvaise adéquation entre notre manière de penser et la tâche à accomplir. Explications avec Brigitte Tombez.

Brigitte Tombez, spécialiste en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissage, dans « La Matinale ». Brigitte Tombez, spécialiste en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissage, dans « La Matinale ».

Derrière la procrastination ne se cache pas forcément un manque de volonté, mais plutôt un décalage dans notre fonctionnement mental. « Ce n’est pas tant la tâche qui pose problème que la manière dont on se la représente », explique Brigitte Tombez, spécialiste en gestion mentale. Une tâche perçue comme floue, trop lourde ou dénuée de sens peut rapidement devenir paralysante. Résultat : on repousse, on évite, on attend “le bon moment” qui ne vient jamais. Pourtant, cette résistance peut aussi être interprétée comme un signal utile, révélateur d’un besoin d’ajustement dans notre façon d’aborder l’action.

La clé réside alors dans une meilleure connaissance de soi et de sa « forme de pensée ». Certaines personnes ont besoin de concret, d’autres d’images, de sens ou de structure pour se mettre en mouvement. En adaptant une tâche à ces repères internes — la rendre plus claire, plus découpée ou plus engageante — il devient possible de retrouver de la fluidité, voire du plaisir dans l’action. Loin d’être une fatalité, la procrastination peut ainsi devenir un levier de compréhension et d’efficacité au quotidien, à condition de prendre le temps d’écouter ce qu’elle révèle.

Les conseils de notre experte, Brigitte Tombez :

Ecouter le son

Et si, finalement, procrastiner n’était pas un défaut, mais une invitation à mieux fonctionner ? En apprenant à décoder ses propres mécanismes, chacun peut transformer ses blocages en points d’appui. Une approche qui change le regard sur ces moments d’hésitation, et qui pourrait bien réconcilier beaucoup d’entre nous avec le passage à l’action. /rde


 

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