À vos plateaux, prêts, servez !

Neuchâtel a mis à l’épreuve ses serveurs dans sa première course de garçons de café ce dimanche. Le public a aussi pu s’essayer à cette discipline qui requiert rapidité et équilibre. Le projet est porté par une association qui soutient la profession et le terroir.
Deux Français, un Belge et un Russe, voici avec qui commence l’histoire de la première course de garçon de café qui a eu lieu ce dimanche au centre-ville de Neuchâtel. Les quatre hommes ont deux points communs : ils sont serveurs et établis à Neuchâtel. Tombés amoureux de la ville, les professionnels du service avaient envie de s’unir pour promouvoir le terroir neuchâtelois et valoriser leur profession en difficulté. Ils ont alors créé l’Association le Comptoir des copains. L’un de leurs objectifs est notamment de faire connaître les produits locaux aux serveurs, souvent saisonniers et expatriés. Le président de l’association, Arnold Ennesser, lui-même expatrié, raconte qu’il était « parti pour faire une saison de six mois ». L’employé de la Brasserie du PasSage a tellement apprécié Neuchâtel qu’il « ne se verrait pas retourner en France ».
Arnold Ennesser : « La restauration, c’est une grande famille. »
Pour le premier événement de l’association, les quatre serveurs ont vu les choses en grand en proposant à leurs confrères de plateaux de rentrer en compétition. Mais aussi de permettre à tout à chacun de s’essayer au métier de serveur en échange de cinq francs d'inscription. Le parcours de cette première édition faisait 900 mètres, depuis la Place des Halles jusqu’au Bistrot du Chauffage compris, aller-retour. Une formule qui a conquis près de nonante participants ce dimanche.
Les règles sont simples, le plateau doit être porté à une main (sauf pour les enfants) et il est interdit de courir. Les verres et tasses remplis ne doivent pas être renversés ni cassés. L’arbitrage tout au long du parcours est assuré en partie par les scouts du Locle.
Rendez-vous sur la ligne d’arrivée
Tous les participants de la course ont reçu des lots, d’une valeur totale de 6'000 francs. Le tout a été généreusement offert par des acteurs du terroir local. Les organisateurs n’ont pas prévu de s’arrêter là. Une deuxième édition est déjà prévue l'année prochaine. Cette fois-ci, elle se déroulera dans la future capitale culturelle 2027, La Chaux-de-Fonds. /ewa