À vos plateaux, prêts, servez !

Pour le premier événement de l’association, les quatre serveurs ont vu les choses en grand en proposant à leurs confrères de plateaux de rentrer en compétition. Mais aussi de permettre à tout à chacun de s’essayer au métier de serveur en échange de cinq francs d'inscription. Le parcours de cette première édition faisait 900 mètres, depuis la Place des Halles jusqu’au Bistrot du Chauffage compris, aller-retour. Une formule qui a conquis près de nonante participants ce dimanche.

Les règles sont simples, le plateau doit être porté à une main (sauf pour les enfants) et il est interdit de courir. Les verres et tasses remplis ne doivent pas être renversés ni cassés. L’arbitrage tout au long du parcours est assuré en partie par les scouts du Locle.