Un dragon de John Howe serpente dans la rue des Chavannes

Une nouvelle fresque sur le thème du fantastique a été vernie jeudi à Neuchâtel. La silhouette ...
Un dragon de John Howe serpente dans la rue des Chavannes

Une nouvelle fresque sur le thème du fantastique a été vernie jeudi à Neuchâtel. La silhouette d’un dragon, dessinée par John Howe et réalisée par les artistes Kesh et Wilo, s’est installée le long de la rue des Chavannes.

Le dragon de la rue des Chavannes fait une septentaine de mètres de long. (Crédit : Keystone /Cyril Zingaro) Le dragon de la rue des Chavannes fait une septentaine de mètres de long. (Crédit : Keystone /Cyril Zingaro)

La rue des Chavannes rugit pour un dragon de John Howe. Jeudi, une nouvelle fresque a été inaugurée à Neuchâtel. Long de 70 mètres de long, cet animal fantastique a mis 10 jours à s’installer dans son antre. Si le croquis a été dessiné entièrement par le dessinateur et illustrateur John Howe, la réalisation revient aux artistes neuchâtelois Kesh et Wilo.

Donner vie à cette fresque n’a pas été si simple : « en termes de réalisation, il y a toute une logistique. Il faut une prise de vue d’en haut, et ensuite on peut y placer notre esquisse », explique Kesh. Elle a été réalisée au pinceau et au rouleau, avec du marquage pour route.

Kesh : « On a œuvré du matin au soir. C’est hyper éprouvant. »

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Le fantastique, un argument touristique

Avec la tour du fantastique, le festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) ou encore le dragon de la rue des Chavannes, tous les astres sont alignés pour faire de Neuchâtel un endroit de référence dans le fantastique. Pour Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge notamment du tourisme : « on estime que c’est une thématique qui fait sens au sein de la Ville de Neuchâtel. C’est vrai que ça devient un argument touristique. »

Jonathan Gretillat : « Le fantastique contribue à faire rayonner notre ville à l’international. »

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John Howe, au centre de la ville

Cette fresque est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Neuchâtel et la Tour du fantastique. Cette dernière, qui a ouvert ses portes en décembre dernier, a consacré sa première exposition au dessinateur et illustrateur d’origine canadienne, mais Neuchâtelois d’adoption, John Howe. Il est notamment connu pour avoir participé à la réalisation de l’univers visuel de l'écrivain J.R.R Tolkien pour son oeuvre du Seigneur des anneaux. Pour Diane Launier, directrice de la Tour du fantastique : « c’est vraiment l’artiste qui a envie de participer à des collaborations, que ce soit avec la Tour du fantastique ou des artistes. ». Pour elle, la réalisation de ce dragon n’a pas pour objectif de ramener davantage de monde dans le musée, mais : « très honnêtement, si cette fresque fait venir du monde dans les commerces et dans la Tour du fantastique, on est ravis », explique Diane Launier.

Diane Launier : « On veut créer des synergies. »

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Une chasse au trésors fantastiques

Cette inauguration a eu lieu avec, en fond, la volonté de la Ville de soutenir le centre, comme l’explique Jonathan Gretillat : « c’est une mesure qui permet de rendre plus attractif le centre-ville, de le rendre attrayant et sympathique. » En parallèle, les différents commerces du quartier disent « s’associer activement à cette intervention ». Une chasse au trésor a d’ailleurs été mise sur pied avec 33 enseignes partenaires. Le principe est simple : photographier les objets « mystiques » installés dans chaque commerce pour gagner différents lots. Les informations peuvent être retrouvées en ligne sur le site internet dédié./ATS-ecr

Le vernissage de la fresque a eu lieu jeudi soir. Le vernissage de la fresque a eu lieu jeudi soir.


 

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