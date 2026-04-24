Un dragon de John Howe serpente dans la rue des Chavannes

La rue des Chavannes rugit pour un dragon de John Howe. Jeudi, une nouvelle fresque a été inaugurée à Neuchâtel. Long de 70 mètres de long, cet animal fantastique a mis 10 jours à s’installer dans son antre. Si le croquis a été dessiné entièrement par le dessinateur et illustrateur John Howe, la réalisation revient aux artistes neuchâtelois Kesh et Wilo.

Donner vie à cette fresque n’a pas été si simple : « en termes de réalisation, il y a toute une logistique. Il faut une prise de vue d’en haut, et ensuite on peut y placer notre esquisse », explique Kesh. Elle a été réalisée au pinceau et au rouleau, avec du marquage pour route.