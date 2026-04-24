Sauver des objets patrimoniaux menacés

Sauver des objets patrimoniaux issus de la démolition. L'État de Neuchâtel annonce ce vendredi la mise en place d’un dépôt à Couvet pour sauvegarder des éléments patrimoniaux menacés dès le mois de mai. Le dispositif est piloté par l’Office cantonal du patrimoine bâti et immatériel (OCPI). L’entrepôt accueillera des éléments tels que des portes, des fenêtres ou encore des boiseries qui n’ont pas vocation d’intégrer des collections muséales. Ces objets serviront à la documentation et à la réutilisation.

Le projet se tiendra en deux phases. La première a pour but de regrouper en un seul emplacement des pièces sauvées de la démolition depuis des décennies afin d’inscrire la démarche dans les objectifs de durabilité du programme du Conseil d’État. La seconde étape vise à constituer « une réserve de matériaux de réemploi ». Cette initiative s’inspire de l’expérience déjà mise en place dans le canton de Berne. /comm-rle