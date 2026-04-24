Sauver des objets patrimoniaux menacés

Dès le mois de mai, le Canton de Neuchâtel met en place un dépôt situé à Couvet, destiné à ...
Sauver des objets patrimoniaux menacés

Dès le mois de mai, le Canton de Neuchâtel met en place un dépôt situé à Couvet, destiné à sauvegarder des éléments patrimoniaux menacés. Le dispositif est piloté par l’Office cantonal du patrimoine bâti et immatériel (OCPI).

Le Canton de Neuchâtel annonce la mise en place d’un dépôt à Couvet pour sauvegarder des éléments patrimoniaux menacés dès le mois de mai. (Photo : Julien Humbert-Droz / Chancellerie d’État) Le Canton de Neuchâtel annonce la mise en place d’un dépôt à Couvet pour sauvegarder des éléments patrimoniaux menacés dès le mois de mai. (Photo : Julien Humbert-Droz / Chancellerie d’État)

Sauver des objets patrimoniaux issus de la démolition. L'État de Neuchâtel annonce ce vendredi la mise en place d’un dépôt à Couvet pour sauvegarder des éléments patrimoniaux menacés dès le mois de mai. Le dispositif est piloté par l’Office cantonal du patrimoine bâti et immatériel (OCPI). L’entrepôt accueillera des éléments tels que des portes, des fenêtres ou encore des boiseries qui n’ont pas vocation d’intégrer des collections muséales. Ces objets serviront à la documentation et à la réutilisation.

Le projet se tiendra en deux phases. La première a pour but de regrouper en un seul emplacement des pièces sauvées de la démolition depuis des décennies afin d’inscrire la démarche dans les objectifs de durabilité du programme du Conseil d’État. La seconde étape vise à constituer « une réserve de matériaux de réemploi ». Cette initiative s’inspire de l’expérience déjà mise en place dans le canton de Berne. /comm-rle


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Deux Américaines et une Canadienne renforcent la NHA

Deux Américaines et une Canadienne renforcent la NHA

Région    Actualisé le 24.04.2026 - 10:02

« Le monde en cause » : les pêcheurs anglais touchés par la guerre au Moyen-Orient

« Le monde en cause » : les pêcheurs anglais touchés par la guerre au Moyen-Orient

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 15:00

« Ça part en live » avec Bennedicte

« Ça part en live » avec Bennedicte

Région    Actualisé le 24.04.2026 - 09:47

« En boîte » : Berninox, la brosse à dents réinventée

« En boîte » : Berninox, la brosse à dents réinventée

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 18:30

Articles les plus lus

L’émergence d’un système de santé inédit à Neuchâtel

L’émergence d’un système de santé inédit à Neuchâtel

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 16:15

Un projet pilote neuchâtelois pour épauler les jeunes aidants

Un projet pilote neuchâtelois pour épauler les jeunes aidants

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 16:28

« En boîte » : Berninox, la brosse à dents réinventée

« En boîte » : Berninox, la brosse à dents réinventée

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 18:30

« Ça part en live » avec Bennedicte

« Ça part en live » avec Bennedicte

Région    Actualisé le 24.04.2026 - 09:47

Pas de vélos sur le chemin des Pavés

Pas de vélos sur le chemin des Pavés

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 14:00

Trop tôt pour parler d’une fusion Boudry-Cortaillod

Trop tôt pour parler d’une fusion Boudry-Cortaillod

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 15:00

L’émergence d’un système de santé inédit à Neuchâtel

L’émergence d’un système de santé inédit à Neuchâtel

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 16:15

Un projet pilote neuchâtelois pour épauler les jeunes aidants

Un projet pilote neuchâtelois pour épauler les jeunes aidants

Région    Actualisé le 23.04.2026 - 16:28