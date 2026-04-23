Trop tôt pour parler d’une fusion Boudry-Cortaillod

Un jour peut-être, mais en tout cas, pas maintenant : voilà en résumé la réponse du Conseil communal de Boudry à son législatif, au sujet de l’opportunité de relancer un processus de fusion avec Cortaillod.

L’exécutif communal a apporté une réponse à une motion transpartisane déposée le 27 octobre dernier. Le texte réclame de se pencher sur la pertinence d’entamer les discussions sur une fusion entre les deux communes. La question est à l’ordre du jour de la séance du Conseil général du 4 mai.

Elle s’appuie sur l’histoire récente : en novembre 2023, la création de la nouvelle commune de Basse-Areuse avait échoué en raison du refus de Milvignes, mais Boudry et Cortaillod avaient largement accepté le projet, à respectivement 62 et 65%. D’où cette motion, acceptée par 22 voix contre 11 et sept abstentions. Un texte qui ne réclamait pas, selon ses signataires, de « relancer la fusion, mais d’étudier l’idée », partant du principe qu’il fallait « battre le fer pendant qu’il était chaud ».





Aucune volonté politique

En tout, la réponse livrée par l’exécutif boudrysan fait moins d’une page, et elle sans appel : « Aucune volonté politique affirmée ni perspective concrète à court terme ne se dégagent, à ce stade, en faveur de l’ouverture d’un processus de fusion », explique le Conseil communal, après avoir approché celui de Cortaillod pour prendre la température.

En fait, cela donne l’impression que l’exécutif a été pris à froid. Ce projet de fusion « ne s’inscrit ni dans le cadre du programme de législature, ni dans celui des projets du Conseil communal » explique-t-il. Et on ne sent pas une forte motivation de modifier ces plans. La campagne autour de Basse-Areuse avait été particulièrement tendue à Boudry et cela avait laissé des traces. À cela s’ajoute un argument, développé dans le texte : relancer un processus de fusion « mobiliserait des ressources importantes, tant sur le plan politique qu’administratif ».

Cela dit, la porte reste entrouverte : « une réflexion sur une éventuelle fusion n’est pas exclue sur le principe et pourrait être envisagée dans d’autres circonstances », peut-on lire dans la réponse du Conseil communal, qui propose de classer la motion.

En cas de fusion, Boudry et Cortaillod deviendraient la 5e commune du canton avec plus de 11'000 habitants. /jhi