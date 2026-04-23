Le site de Perreux rouvrira pour les nomades suisses

Le Conseil d’État neuchâtelois a décidé de remettre à disposition le site provisoire cantonal ...
Le site de Perreux rouvrira pour les nomades suisses

Le Conseil d’État neuchâtelois a décidé de remettre à disposition le site provisoire cantonal de Perreux en faveur de la communauté nomade suisse de fin avril à fin septembre. 

Le site de Pré-Raguel est également ouvert aux gens du voyage depuis le 20 mars. (Photo : archives). Le site de Pré-Raguel est également ouvert aux gens du voyage depuis le 20 mars. (Photo : archives).

Le canton remet le site de Perreux à disposition des nomades suisses. Après Pré-Raguel à la Vue-des-Alpes, les autorités neuchâteloises ont choisi de reconduire l’ouverture du site provisoire de Perreux, destiné à accueillir la communauté nomade suisse. Le conseil d’État l’annonce ce jeudi. Comme ces dernières années, ce lieu permettra d’accueillir une quinzaine de caravanes sur territoire neuchâtelois. Le site sera ouvert du 30 avril au 30 septembre 2026. /comm-yca


 

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