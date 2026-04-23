Le canton remet le site de Perreux à disposition des nomades suisses. Après Pré-Raguel à la Vue-des-Alpes, les autorités neuchâteloises ont choisi de reconduire l’ouverture du site provisoire de Perreux, destiné à accueillir la communauté nomade suisse. Le conseil d’État l’annonce ce jeudi. Comme ces dernières années, ce lieu permettra d’accueillir une quinzaine de caravanes sur territoire neuchâtelois. Le site sera ouvert du 30 avril au 30 septembre 2026. /comm-yca
Le site de Perreux rouvrira pour les nomades suisses
Le Conseil d’État neuchâtelois a décidé de remettre à disposition le site provisoire cantonal ...
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