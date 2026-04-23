Le Centre Dürrenmatt à Neuchâtel décortique la tour de Babel

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) propose dès vendredi et jusqu'au 16 août une exposition nommée « Babel - La folie des grandeurs ». « A travers la tour de Babel et d’autres motifs, Dürrenmatt interroge l’arrogance humaine capable de provoquer sa propre chute, tout en gardant à l’esprit que les effondrements peuvent être à l’origine de nouveaux mondes », a indiqué jeudi le musée.

Pour les organisateurs de l'exposition, « à l’heure du déni des limites planétaires, du gigantisme architectural, du culte du progrès technique et de la croissance économique ou encore de la quête transhumaniste d’immortalité, la notion d’hubris, héritée de la Grèce antique, retrouve toute sa pertinence pour éclairer les enjeux actuels ».

Outre les conséquences de l'hubris, l’exposition présente des oeuvres sur le thème de la juste mesure, qui invite à repenser les modes de vie, les usages de la technique, les formes de pouvoir et le rapport au vivant. Dans ce cadre, Line Marquis réalisera un dessin de 7m de long sur un des murs du CDN et présentera d’autres oeuvres liées à la thématique de l’exposition. L’autrice Antoinette Rychner a écrit un texte sur le thème de l’hubris. Il sera publié dans le cahier du CDN.





Oeuvre d'art participative

L’exposition réunit également des travaux d’autres artistes: une vidéo de Peter Aerschmann, des sculptures monumentales en bronze de Hansjürg Buchmeier ou par exemple des sculptures de l’écrivaine et artiste Erica Pedretti. Une oeuvre d’art participative du duo Aalaii & de Perrot est intégrée dans l’exposition. Les artistes animeront également des workshops de création.

Sous l’impulsion du nouveau responsable Gabriel Grossert, des manifestations associant musique, danse et littérature seront proposées afin de faire vivre le CDN en tant que lieu de la pluralité. Des événements conviviaux et festifs – brunchs à la piscine, DJ set sur la terrasse – ponctueront également la belle saison au CDN.

/ATS