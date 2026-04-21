Reprise des chantiers cantonaux

La reprise et le démarrage de nouveaux travaux dans le canton sont planifiés dès avril, même ...
Reprise des chantiers cantonaux

La reprise et le démarrage de nouveaux travaux dans le canton sont planifiés dès avril, même si certains chantiers dans le Bas comme dans le Haut du canton ont déjà repris. D’autres aménagements sont à prévoir dans le domaine des cours d'eau et des lacs, dans le courant de l’année.

Les chantiers cantonaux sont relancés. Comme avec la reprise de la construction de la RC170 au centre des Ponts-de-Martel. (Photo : Canton de Neuchâtel) Les chantiers cantonaux sont relancés. Comme avec la reprise de la construction de la RC170 au centre des Ponts-de-Martel. (Photo : Canton de Neuchâtel)

Les chantiers cantonaux sont relancés. Leur reprise est prévue dès ce mois d’avril, même si certains ont déjà pu être repris depuis quelques semaines, nous indique un communiqué de l'Etat ce mardi. Au total, 17 chantiers, dont 12 ayant déjà débuté l’année passée, se dérouleront durant l’année sur l’ensemble du réseau routier cantonal. Ce qui représente environ 15 kilomètres de voies publiques.

Parmi les nouveaux chantiers, il y a le réaménagement de la rue de la Jaluse au Locle et la création d’un aménagement cyclable entre Noiraigue et le tunnel de La Clusette. Dans le domaine des cours d’eau et de la géologie, des travaux d’entretien sont planifiés durant l’année. /comm-rle


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