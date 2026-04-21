Reprise des chantiers cantonaux

Les chantiers cantonaux sont relancés. Leur reprise est prévue dès ce mois d’avril, même si certains ont déjà pu être repris depuis quelques semaines, nous indique un communiqué de l'Etat ce mardi. Au total, 17 chantiers, dont 12 ayant déjà débuté l’année passée, se dérouleront durant l’année sur l’ensemble du réseau routier cantonal. Ce qui représente environ 15 kilomètres de voies publiques.

Parmi les nouveaux chantiers, il y a le réaménagement de la rue de la Jaluse au Locle et la création d’un aménagement cyclable entre Noiraigue et le tunnel de La Clusette. Dans le domaine des cours d’eau et de la géologie, des travaux d’entretien sont planifiés durant l’année. /comm-rle