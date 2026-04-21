Importants travaux en vue à Chante-Joux à La Chaux-du-Milieu

Des travaux conséquents à la Maison de Chante-Joux. Le lieu d’hébergement collectif de La Chaux-du-Milieu n’est plus aux normes. L’Association Avenir Chante-Joux a été créée pour trouver les fonds nécessaires afin de sauver le bâtiment qui accueille des groupes, notamment des classes. Celui-ci appartient à la Commune qui, faute de moyens, ne peut pas financer les travaux. L’Association va racheter les lieux d’ici la fin de l’année avant d’y mener les travaux. Le budget est devisé à 2,2 millions de francs. Si tout va bien, le début du chantier est prévu en 2028 pour une ouverture en 2029. Raphael Gasser, membre du comité de l’association, explique qu’il s’agit, entre autres, de réparer la toiture, de changer les sanitaires et d’isoler les murs.
Raphael Gasser : « Il s’agit aussi d’isoler les murs afin de pouvoir exploiter l’accueil toute l’année. »
La Maison de Chante-Joux accueille essentiellement des camps de vacances. Beaucoup de Suisses alémaniques y viennent chaque année à prix abordables. Un concept qui tient à cœur à l’association qui ne veut pas augmenter les tarifs de plus de 15 à 20% après la rénovation. Actuellement, une nuit coûte entre 16 et 23 francs par personne. L’association souhaite aussi créer un nouvel espace pour recevoir des groupes plus petits avec un service de petits-déjeuners.
« L’aile ouest du bâtiment sera dédiée à l’hébergement collectif (…) l’autre partie du bâtiment sera dédié aux familles. »
Le comité de l'association, avec au centre sa présidente Nathalie Schallenberger. Elle est entourée du comité et de certains membres dont, à sa gauche Raphael Gasser, le vice-président, et à sa droite le conseiller communal de La Chaux-du-Milieu Christophe Brunner. Bernard Challandes, tout à droite, est l'un des ambassadeurs du projet.
Le gérant des lieux, Olivier Heger, reste à la barre. Depuis qu’il a repris la tête de Chante-Joux en 2015, il a fait passer le taux de fréquentation de 20% à 60%. Avec l’espace dédié aux familles et l’ouverture des lieux toute l’année, l’association est certaine d’encore augmenter la fréquentation.
L’association souhaite aussi faire de ce lieu une porte d’entrée de la Vallée de La Brévine avec un centre de renseignements touristiques.
« Aujourd’hui, il n’y a pas d’endroits pour se renseigner. »
Les membres du comité de l’Association relèvent que cet endroit permet de faire vivre la région. Les touristes jouent le jeu et consomment local, ce qui fait tourner l’épicerie et le restaurant du village.
« Un tas d’offres de la région comptent aussi sur le développement de lieux comme Chante-Joux. »
L’association Avenir de Chante-Joux peut compter sur des ambassadeurs pour l’aider à récolter les fonds, dont le conseiller aux Etats neuchâtelois Fabien Fivaz, son homologue au National Damien Cottier, Bernard Challandes, en autres ancien entraîneur de Neucâtel Xamax, ou encore l'écrivain Nicolas Feuz.
Une séance d'information à la population se tient ce mardi à 19h à la Maison Chante-Joux. /sma