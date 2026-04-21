Importants travaux en vue à Chante-Joux à La Chaux-du-Milieu

Le gérant des lieux, Olivier Heger, reste à la barre. Depuis qu’il a repris la tête de Chante-Joux en 2015, il a fait passer le taux de fréquentation de 20% à 60%. Avec l’espace dédié aux familles et l’ouverture des lieux toute l’année, l’association est certaine d’encore augmenter la fréquentation.

L’association souhaite aussi faire de ce lieu une porte d’entrée de la Vallée de La Brévine avec un centre de renseignements touristiques.