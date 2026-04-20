Les Journées de l'Europe à Neuchâtel consacrées à la jeunesse

La Ville de Neuchâtel vivra au rythme des Journées de l’Europe du 27 avril au 10 mai. Conférences ...
Les Journées de l'Europe à Neuchâtel consacrées à la jeunesse

La Ville de Neuchâtel vivra au rythme des Journées de l’Europe du 27 avril au 10 mai. Conférences, expositions, concerts et projections inviteront le public à explorer les aspirations, les engagements et les défis de la jeunesse européenne.

La Ville de Neuchâtel vivra au rythme des Journées de l’Europe du 27 avril au 10 mai. (photo: ldd) La Ville de Neuchâtel vivra au rythme des Journées de l’Europe du 27 avril au 10 mai. (photo: ldd)

Des journées de l'Europe pour la jeunesse. Cette édition qui se tiendra du 27 avril au 10 mai, questionnera la place que l’Europe fait aux jeunes, mais aussi la manière dont les jeunes se saisissent ou non de l’Europe, communique lundi la Ville de Neuchâtel. Elle entend inciter les participants à réfléchir à l’Europe de demain.

Cette réflexion s’inscrit dans un contexte européen marqué par des tensions géopolitiques, des défis démocratiques et des transitions rapides qui redéfinissent les horizons et les possibles pour toute une génération, poursuivent les autorités communales.

Ces journées se veulent un espace de dialogue ouvert, où les jeunes auront une place centrale, non seulement comme public, mais aussi comme voix à part entière. Pour les organisateurs de l'événement, imaginer l’Europe de demain ne peut se faire sans les jeunes.

La cérémonie d’ouverture des Journées de l’Europe 2026 se tiendra le 29 avril à l’Université de Neuchâtel avec un café scientifique sur le thème « L’Europe fait-elle rêver les jeunes ». Tous les événements sont gratuits.

/ATS


 

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