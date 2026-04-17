Pierre-André Thiébaud à la projection de son film à Couvet

Une famille ordinaire originaire du Val-de-Travers au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Pierre-André Thiébaud présente dimanche à Couvet la première neuchâteloise de son film documentaire « Des vies à la frontière ». Le cinéaste valaisan n’a jamais habité ni au Vallon ni dans le canton de Neuchâtel, mais il est lié à la région de par son histoire familiale. Enfant, son père a habité au Val-de-Travers jusqu’au décès de ses parents. Pierre-André Thiébaud a voulu en savoir davantage sur sa famille et ce qu’elle a vécu durant la Seconde Guerre mondiale, comme il l’a expliqué vendredi dans La Matinale. Le film s’ouvre sur la découverte, par Pierre-André Thiébaud, du Val-de-Travers. « Pour mon père, le Val-de-Travers, c’était l’enfance perdue ; le paradis perdu. Pour moi, c’était quelque chose qui était inscrit sur mon passeport. (…) Les Valaisans aiment bien savoir de quel village tu es et Thiébaud, ce n’est pas valaisan. » Le cinéaste est allé à la découverte de ce territoire et de sa famille. Les non-dits d’une famille, explique-t-il, sont terribles. « Il y avait beaucoup de mystère, des frères et des cousins de mon père que je ne connaissais pas. » Pierre-André Thiébaud s’est alors lancé dans une enquête sur cette famille, « mais surtout autour de la guerre ». Il voulait comprendre comment la famille Thiébaud de Couvet pouvait être à la fois « tante Adèle chez les nazis à Friedrichshafen, tante France en Provence et engagée dans l’armée française et mes parents, en Suisse, à Chippis, à Aluminium Suisse qui fournissait de l’aluminium pour les avions et les chars allemands. » Son but : relier la petite histoire à la grande histoire.