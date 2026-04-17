Travaux retardés au collège des Guches après la découverte d’un sous-sol pollué

Les travaux de réaménagement de la cour du collège des Guches, à Peseux, ne débuteront pas comme initialement prévu ce printemps. La Ville de Neuchâtel annonce ce vendredi leur report en raison d’une pollution découverte dans le sous-sol.

Dans le cadre des investigations usuelles menées avant travaux, le revêtement actuel de la cour avait été analysé et les résultats s’étaient avérés conformes à la réglementation. En revanche, des analyses complémentaires du sous-sol ont mis en évidence une pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Cette pollution est vraisemblablement liée à la construction de la cour avec du remblai datant du début du 20e siècle.

Selon les autorités, aucun danger pour la santé n’est à signaler pour le moment. La cour reste utilisable sans restriction, car la pollution est située sous une couche de bitume. En revanche, cette découverte complique le projet de cour verte, qui prévoyait une ouverture du sol pour créer un espace végétalisé. Le chantier, initialement prévu durant les vacances de Pâques, a donc été suspendu. Le Conseil communal doit désormais réexaminer le projet en tenant compte de cette situation. La direction de l’établissement, le personnel ainsi que les parents d’élèves ont été informés. /comm-aca