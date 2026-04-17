La Maison de l’industrie prend son envol

Depuis 2020, la MADI a bénéficié du soutien de la Nouvelle politique régionale. Elle entre à présent dans ce que son président appelle « sa première année d’exploitation complète. »
Le nouveau chapitre de la Maison de l’industrie a commencé. Après un peu plus de quatre ans de développement sous l’égide de la Nouvelle politique régionale (NPR) de la Confédération et des Cantons, la MADI démarre sa nouvelle saison le 1er mai.
L’Association de la Maison de l’industrie se développe sur deux sites au Val-de-Travers : dans l’ancienne épicerie de Noiraigue – où l’atelier de décolletage de Léopold Bourquin sera entièrement assemblé d’ici l’été et visible depuis la rue – et dans l’ancienne usine Dubied à Couvet. Elle propose un concept de « tiers lieu » : cette notion née aux Etats-Unis dans les années 1980 vise à renforcer les liens sociaux en proposant des activités sous une forme communautaire. Cette année, en collaboration avec l’association Destination Val-de-Travers, des ateliers de tricot sur des machines Dubied seront notamment proposés aux enfants.
Daniel Huguenin-Dumittan : « On crée des espaces où on mélange la muséographie, les bibliothèques, les restaurants et les garderies d’enfants. »
Dès la fin de l’année, l’association entrera dans une recherche de fonds pour agrandir son site de Noiraigue. L’objectif est d’ajouter une salle polyvalente derrière le bâtiment actuel ainsi qu’un étage pour héberger le local technique.
Retour au bercail pour une Dubied JDR
Tout récemment, le président de l’association de la Maison de l’industrie a pu récupérer une machine à tricoter motorisée datant des années 1970. Daniel Huguenin-Dumittan est allé la chercher dans le Lötschental, dans un village voisin de Blatten, dans l’atelier d’un ex-apprenti de la Dubied. Il l’a ramenée à Couvet où deux anciens mécaniciens-tricoteurs de la Dubied n’ont eu besoin que de deux jours pour la remettre en état.
« Une fois que vous l’avez réglée, elle peut sortir du tricot sur 1 mètre 90 de large. »
Dès le 1er mai, la Maison de l’industrie accueillera ses visiteurs tous les week-ends sur son site de Noiraigue et sur demande sur son site de Couvet. /aes