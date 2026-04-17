La Maison de l’industrie prend son envol

Le nouveau chapitre de la Maison de l’industrie a commencé. Après un peu plus de quatre ans de développement sous l’égide de la Nouvelle politique régionale (NPR) de la Confédération et des Cantons, la MADI démarre sa nouvelle saison le 1er mai.

L’Association de la Maison de l’industrie se développe sur deux sites au Val-de-Travers : dans l’ancienne épicerie de Noiraigue – où l’atelier de décolletage de Léopold Bourquin sera entièrement assemblé d’ici l’été et visible depuis la rue – et dans l’ancienne usine Dubied à Couvet. Elle propose un concept de « tiers lieu » : cette notion née aux Etats-Unis dans les années 1980 vise à renforcer les liens sociaux en proposant des activités sous une forme communautaire. Cette année, en collaboration avec l’association Destination Val-de-Travers, des ateliers de tricot sur des machines Dubied seront notamment proposés aux enfants.