La Chaux-de-Fonds : horodateurs dès lundi sur la rue de la Serre

Un nouveau régime de stationnement entrera en vigueur dès lundi sur un tronçon de la rue de ...
La Chaux-de-Fonds : horodateurs dès lundi sur la rue de la Serre

Un nouveau régime de stationnement entrera en vigueur dès lundi sur un tronçon de la rue de la Serre, à La Chaux-de-Fonds. Les automobilistes devront désormais passer par l’horodateur avant de se garer.

Fin des zones bleues sur une partie de la rue de la Serre à La Chaux-de-Fonds. Le nouveau régime de stationnement entrera en vigueur dès lundi. La première demi-heure sera gratuite, tout comme la tranche horaire de 12h à 13h30. Il sera ensuite possible de stationner jusqu’à une heure et demie pour la somme d'un franc, comme annoncé en juillet dernier par la Ville. Les places concernées se situent entre les rues du Stand et du Docteur-Coullery. 

Le même régime sera introduit d’ici quelques semaines sur un tronçon de la rue du Collège-Industriel, entre les rues de la Serre et du Parc, une fois les travaux de réfection partielle du revêtement terminés.

D’autres adaptations entreront aussi en vigueur le 20 avril 2026. Sur la rue Charles-Edouard-Guillaume, le stationnement sera uniformisé à 30 minutes, tandis que la rue du Parc passera entièrement en zone bleue. /comm-yca


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