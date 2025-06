La Chaux-de-Fonds modifie le stationnement au centre-ville

La Chaux-de-Fonds ajuste son système de stationnement au centre-ville. Les autorités communales annoncent plusieurs changements, afin de rationnaliser le stationnement et de favoriser la rotation des véhicules. Des mesures qui font suite aux propositions et besoins exprimés après une soirée d’information et un sondage de plusieurs commerçants, précise par communiqué l’exécutif de la Métropole horlogère.

D’ici la fin de l’année, les mesures suivantes seront mises en place entre la rue du Stand et la rue du Dr-Coullery :