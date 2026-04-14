Tunnels rouverts sous Neuchâtel en direction de Lausanne

Un accident s’est produit mardi en fin d’après-midi dans les tunnels sous Neuchâtel, ce qui ...
Tunnels rouverts sous Neuchâtel en direction de Lausanne

Un accident s’est produit mardi en fin d’après-midi dans les tunnels sous Neuchâtel, ce qui a entraîné une sortie forcée à La Maladière et engendré d'importants bouchons.

La Police neuchâteloise a fermé durant une bonne heure les tunnels sous la ville de Neuchâtel en direction de Lausanne ce mardi en fin d'après-midi. (Photo d'archives) La Police neuchâteloise a fermé durant une bonne heure les tunnels sous la ville de Neuchâtel en direction de Lausanne ce mardi en fin d'après-midi. (Photo d'archives)

Le trafic a été perturbé ce mardi en fin d'après-midi. Un accident s’est produit dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel. La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à La Maladière. L'autoroute a été rouverte vers 18h15.

Ce mardi matin, une collision entre quatre véhicules dans les gorges du Seyon avait déjà provoqué la pagaille sur les routes de la région. /sbm


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