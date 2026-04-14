Tunnels rouverts sous Neuchâtel en direction de Lausanne

Le trafic a été perturbé ce mardi en fin d'après-midi. Un accident s’est produit dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel. La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à La Maladière. L'autoroute a été rouverte vers 18h15.

Ce mardi matin, une collision entre quatre véhicules dans les gorges du Seyon avait déjà provoqué la pagaille sur les routes de la région. /sbm