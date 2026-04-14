Accident dans les Gorges du Seyon

Une collision dans la zone en bidirectionnel cause la fermeture du tunnel mardi matin.
Accident dans les Gorges du Seyon

Une collision dans la zone en bidirectionnel cause la fermeture du tunnel mardi matin.

Le tunnel des Gorges du Seyon est momentanément fermé. (Photo : archives). Le tunnel des Gorges du Seyon est momentanément fermé. (Photo : archives).

Deux véhicules sont entrés en collision mardi matin peu avant 7 heures dans le tunnel des Gorges du Seyon. Le choc est survenu dans la zone en bidirectionnel. La Police neuchâteloise ferme le tronçon jusqu’à nouvel avis et met en place des déviations. Des sorties forcées ont été mises en place à Vauseyon et Valangin. Selon certains témoignages, des automobilistes font demi-tour en demandant à ceux qui montent de les laisser passer. L’incident peut avoir un gros impact sur le trafic. /jhi


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