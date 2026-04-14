Deux véhicules sont entrés en collision mardi matin peu avant 7 heures dans le tunnel des Gorges du Seyon. Le choc est survenu dans la zone en bidirectionnel. La Police neuchâteloise ferme le tronçon jusqu’à nouvel avis et met en place des déviations. Des sorties forcées ont été mises en place à Vauseyon et Valangin. Selon certains témoignages, des automobilistes font demi-tour en demandant à ceux qui montent de les laisser passer. L’incident peut avoir un gros impact sur le trafic. /jhi
Accident dans les Gorges du Seyon
Une collision dans la zone en bidirectionnel cause la fermeture du tunnel mardi matin.
RTN
Actualités suivantes
Indemnités chômage en suspens : une Neuchâteloise tire la sonnette d’alarme
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 17:02
Lacunes sécuritaires dans les salles communales : des jauges revues
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 16:54
Entraînement de la Patrouille Suisse au-dessus de Bellechasse
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 14:33
Articles les plus lus
« Le dossier du lundi » : la BNS ouvre ses coulisses au public avec le Moneyverse
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 14:20
Entraînement de la Patrouille Suisse au-dessus de Bellechasse
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 14:33
Lacunes sécuritaires dans les salles communales : des jauges revues
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 16:54
« Le dossier du lundi » : la BNS ouvre ses coulisses au public avec le Moneyverse
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 14:20
Entraînement de la Patrouille Suisse au-dessus de Bellechasse
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 14:33
Fertilité masculine : et si on arrêtait enfin de regarder ailleurs ?
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 10:00
« Le dossier du lundi » : la BNS ouvre ses coulisses au public avec le Moneyverse
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 14:20