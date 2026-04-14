Accident dans les Gorges du Seyon

Deux véhicules sont entrés en collision mardi matin peu avant 7 heures dans le tunnel des Gorges du Seyon. Le choc est survenu dans la zone en bidirectionnel. La Police neuchâteloise ferme le tronçon jusqu’à nouvel avis et met en place des déviations. Des sorties forcées ont été mises en place à Vauseyon et Valangin. Selon certains témoignages, des automobilistes font demi-tour en demandant à ceux qui montent de les laisser passer. L’incident peut avoir un gros impact sur le trafic. /jhi