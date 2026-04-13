Entraînement de la Patrouille Suisse au-dessus de Bellechasse

Le lundi 27 avril, la Patrouille Suisse s’entraînera au-dessus de Bellechasse (FR) de 10h à ...
Entraînement de la Patrouille Suisse au-dessus de Bellechasse

Le lundi 27 avril, la Patrouille Suisse s’entraînera au-dessus de Bellechasse (FR) de 10h à 11h. Il faut s'attendre à davantage de vols avec des jets F-5 Tiger dans la zone.

Le lundi 27 avril, la Patrouille Suisse s’entraînera au-dessus de Bellechasse (FR) de 10h à 11h. (Photo d'archives: Betrand Pfaff) Le lundi 27 avril, la Patrouille Suisse s’entraînera au-dessus de Bellechasse (FR) de 10h à 11h. (Photo d'archives: Betrand Pfaff)

La Patrouille Suisse s’entraînera au-dessus de Bellechasse (FR) lundi 27 avril de 10h à 11h. Des vols de jets F-5 Tiger sont attendus dans la région à cette occasion. Les Forces aériennes remercient d'ores et déjà les riverains pour leur compréhension dans un communiqué paru ce lundi. Divers entraînements sont répartis tout au long de l’année sur différentes bases aériennes et aérodromes civils. /comm-rle


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