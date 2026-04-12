Un chronomètre et une pendule de grande valeur exposés au MIH

Le Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds présentera dès le mercredi 6 mai, dans le cadre d'une exposition temporaire, l'ensemble de ses acquisitions réalisées en 2025. Deux objets de grande valeur en font partie: un chronomètre de poche et une pendule à planétaire dite "Copernic".

Fidèle à sa mission, le MIH poursuit une politique d'acquisition visant à compléter sa collection de pièces historiques, tout en intégrant les créations récentes qui constitueront le patrimoine de demain, écrit-il vendredi dans un communiqué. La diversité des nouvelles acquisitions est à découvrir dans l'exposition temporaire.

Cette dernière est à voir dès le mercredi 6 mai, jour du vernissage. Le musée, lui, est à nouveau ouvert depuis vendredi.

Lors de l'exposition, le public pourra voir deux objets de grande valeur, à savoir un chronomètre de poche réalisé par Lucy Grossmann et une pendule planétaire dite "Copernic", oeuvre emblématique de François Ducommun, transmise au MIH par l'une de ses descendantes.





Lucy Grossmann, une pionnière

Lucy Grossmann a été la première femme en Suisse à achever un cursus complet en horlogerie et à produire un chronomètre reconnu pour sa précision. Elle a réalisé à la main, entre 1908 et 1913, le chronomètre de poche en question, acquis par le MIH. Cette montre a permis à Lucy Grossmann de s'imposer comme l'une des pionnières ayant contribué à placer la femme au coeur du métier d'horloger, indique le MIH.

Avec sa pendule à tellurium dite "Copernic", l'horloger François Ducommun a inscrit la mesure du temps dans une perspective cosmique. Cette pendule planétaire conjugue en effet des fonctions horlogères et des indications astronomiques. Elle poursuit aussi une ambition didactique.

A son sommet, le tellurium met en scène le soleil, la lune et la Terre, accompagnés d'indications complexes telles que la date, le signe du zodiaque et l'âge de la lune. Le temps est ainsi présenté comme un phénomène cyclique, indissociable des mouvements célestes qui régissent le monde.

François Ducommun a exercé entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Il s'inscrivait dans une tradition faisant dialoguer l'horlogerie avec l'astronomie. /ats