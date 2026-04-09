Le Théâtre du Château fait peau neuve

Un écrin tout neuf pour la troupe ATRAC. Le Théâtre du Château au Landeron a été complètement rénové : nouveaux sièges, nouvelle régie technique, nouveaux rideaux, nouveau revêtement de sol et quelques coups de peinture. « Le principal besoin venait des sièges », raconte Annabelle Meyrat. « Les bassets cassaient, on n’arrivait plus à réparer et on avait un peu souci pour nos spectateurs », reconnaît la présidente et comédienne de la troupe ATRAC. Propriétaire des lieux, la Commune du Landeron a été à l’écoute et, après validation du budget par le législatif, a lancé et financé une grande partie des travaux. La troupe bénévole a ensuite sollicité des sponsors pour s’offrir deux trois autres choses, comme des nouveaux rideaux. « Ça aurait été dommage de remettre le vieux rideau gris », explique Annabelle Meyrat.