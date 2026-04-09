Le Théâtre du Château fait peau neuve

La salle du Landeron a été complètement rénovée. Sièges, sol, rideaux, peintures, régie technique : tout a été revu pour offrir à la troupe ATRAC un nouvel écrin confortable pour présenter sa dernière pièce : « Un grand cri d’amour », une comédie de Josiane Balasko.
Un écrin tout neuf pour la troupe ATRAC. Le Théâtre du Château au Landeron a été complètement rénové : nouveaux sièges, nouvelle régie technique, nouveaux rideaux, nouveau revêtement de sol et quelques coups de peinture. « Le principal besoin venait des sièges », raconte Annabelle Meyrat. « Les bassets cassaient, on n’arrivait plus à réparer et on avait un peu souci pour nos spectateurs », reconnaît la présidente et comédienne de la troupe ATRAC. Propriétaire des lieux, la Commune du Landeron a été à l’écoute et, après validation du budget par le législatif, a lancé et financé une grande partie des travaux. La troupe bénévole a ensuite sollicité des sponsors pour s’offrir deux trois autres choses, comme des nouveaux rideaux. « Ça aurait été dommage de remettre le vieux rideau gris », explique Annabelle Meyrat.
Annabelle Meyrat : « On voulait participer aussi financièrement à ce projet. »
Pour admirer ce nouvel écrin, la troupe ATRAC présente depuis fin mars « Un grand cri d’amour », une pièce de Josiane Balasko. Après deux représentations, tant la pièce que les lieux rénovés semblent avoir plu. « Les gens étaient contents, ils avaient moins mal aux fesses », rigole la comédienne. La comédie est interprétée par quatre comédiens. Et c’est une pièce dans une pièce qui se joue, c’est-à-dire que l’histoire est celle d’une troupe de théâtre. « Il manque l’actrice principale et il faut trouver un remplaçant… et celle qui est trouvé est l’ex du comédien principal », raconte Annabelle Meyrat.
« Il y a aussi beaucoup d’émotions, mais surtout des rires. »
« Un grand cri d’amour », par la troupe ATRAC, ça reprend les 18 et 19 avril au Théâtre du Château au Landeron, et ce jusqu’au 17 mai. Infos et réservation à retrouver ici. /lgn